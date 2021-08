Gnamien Konan confesse : "Gbagbo est un homme de paix"

Gnamien Konan vient de faire une sortie qui risque de surprendre. Le fondateur du parti politique la Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI) a fait savoir que Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, est "un homme de paix".

Gnamien Konan va-t-il rejoindre Laurent Gbagbo ?

Depuis son retour à Abidjan, le jeudi 17 juin 2021, Laurent Gbagbo cristallise l'actualité politique ivoirienne. L'ex-chef d'État ivoirien a passé dix années à La Haye où il a été jugé pour crimes contre l'humanité qui auraient été commis durant la crise postélectorale de 2010-2011. Après un procès marathon, le père de Michel Gbagbo a été définitivement acquitté par les juges de la CPI (Cour pénale internationale) en mars dernier.

Selon Gnamien Konan, l'ancien détenu de la prison de Scheveningen est absolument "un homme de paix". "Pour moi, GBAGBO est un homme de paix. Définitivement. Avec une constance extraordinaire", a écrit le président du parti politique la Nouvelle Côte d'Ivoire (NCI). Et l'opposant ivoirien de poursuivre : "Tout ça me rappelle un peu les accords de Ouaga mars 2007, les Flammes de la paix juillet 2007. Je suis d’accord avec lui. Parce que sans la paix, il n’y a que les médiocres qui prospèrent."

Et pourtant, au second tour de l'élection présidentielle d'octobre 2010, Gnamien Konan avait apporté son soutien à Alassane Ouattara, le candidat du RDR (Rassemblement des républicains) et adversaire de Laurent Gbagbo qui défendait les couleurs de La majorité présidentielle (LMP). Que faut-il attendre de cette nouvelle vision que l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se fait du "Woody" de Mama ?

Gnamien Konan est devenu très critique contre le pouvoir du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) depuis son éviction du gouvernement en novembre 2016. Il dirigeait à cette époque le ministère du Logement et de l'Habitat. Pour l'heure, il n'a pas encore rencontré Laurent Gbagbo.