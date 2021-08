Éléphants Olympiques: Chaude empoignade entre Serey Dié et Dj Moasco

L'international ivoirien Serey Dié Geoffroy et l'artiste Coupé-décalé, Dj Moasco, ont eu un gros accrochage après l’élimination des Éléphants Espoirs, des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Ce qu'il s'est passé entre Serey Dié Geoffroy et Dj Moasco

Les Éléphants Olympiques ont été éliminés par l’Espagne en quarts de finale des Jo de Tokyo. Battus (5-2), les Eléphants de Côte d’Ivoire ont commis des erreurs défensives de débutants qu’ils ont payées cash durant la rencontre.

A la fin du match, de nombreux observateurs ont tiré à boulets rouges sur certains défenseurs ivoiriens. C’est le cas de l’artiste Coupé-décalé, Dj Moasco, qui a posté une photo d’Eric Bailly sur sa page Facebook en y ajoutant la légende: ‘’ Hum’’. Il n’en fallait pas plus pour que les abonnés de l’artiste allument le champion d’Afrique 2015.

Déçu de l’attitude de Moasco, l’international ivoirien Serey Dié Geoffroy a également laissé un commentaire en dessous de la publication de l’artiste. ‘’Des gens qui veulent que le peuple les applaudisse mais qui prennent plaisir à exposer les autres aux injures. Dieu te bénisse et te protège dans ta carrière‘’, a écrit le footballeur.

Et la réponse de Dj Moasco ne s’est pas fait attendre. ‘’Grand frère, je tiens à dire que je suis libre de mes appréciations et de mes opinions. Je suis certes artiste ou personnage publique, mais je suis avant tout ivoirien et supporter des Éléphants au cas où tu l’aurais oublié. Je réagis comme le supporter qui, n'étant pas satisfait de la prestation de son équipe, s’interroge, dénonce et grogne en toute liberté. Je n’expose personne à la vindicte. Je ne suis pas content, et je le fais juste savoir. Et si je suis appelé à être un jour dans cette situation, je ne demande pas que tu me caresses hypocritement. Dis juste ce que tu penses de la situation … Bonne fin de carrière mon pro‘’, a réagi le chanteur.