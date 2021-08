Titrologie: Gbagbo «La place d'un homme politique n'est pas en prison»

La Titrologie du 3 août 2021 fait un large écho de la rencontre tenue, la veille, entre Laurent Gbagbo et les conjoints et conjointes des détenus d’opinion. La presse ivoirienne évoque par ailleurs la décision du président Alassane Ouattara de libérer des prisonniers.

Titrologie : « Gbagbo dévoile le contenu de son huis clos avec Ouattara »

Laurent Gbagbo dévoile d’ores et déjà son plan dans la titrologie de ce mardi à la une du quotidien Aujourd’hui : « Libérer tous les prisonniers d’opinion ». Car pour l’ancien président ivoirien, « la place d’un homme politique n’est pas en prison », titre Le Temps. « La doléance de Gbagbo sera-t-elle satisfaite ? », s’interroge Le Rassemblement. L’Inter donne pour sa part « la réponse de Ouattara à Gbagbo sur la libération des prisonniers », avant d’ajouter que « le chef de l’État prépare des surprises.

« Gbagbo donne un bel exemple de dialogue et d’ouverture », estime de son côté, Le Miroir d’Abidjan. L’Essor ivoirien revient sur « ce que Gbagbo a dit aux femmes des civils et militaires, hier ». À la suite de la rencontre historique avec le président Alassane Ouattara, le 27 juillet dernier, « Laurent Gbagbo révèle tout », indique Notre Voie. Et le journal du Front populaire ivoirien (FPI) tendance Pascal Affi N’Guessan d’ouvrir une lucarne sur « ce qu’il a dit aux familles des prisonniers politiques ». « Gbagbo dévoile le contenu de son huis clos avec Ouattara », apprend-on de Soir Info. « Le dialogue n'est pas un cadeau à l'opposition », prévient Stéphane Kipré à la première page du confrère Le Temps.

Pour L’Avenir : « Gbagbo se moque des victimes d’Abobo devant ses militants ». « Le Chef de l’État va prendre d’importantes décisions », révèle Soir Info. Avant que Le Nouveau Réveil ne pose des balises : « Le discours du 6 août que les Ivoiriens attendent de Ouattara ». L’Expression explique « comment Ouattara fait bouger les lignes ».

Le ton continue de monter entre les deux tendances du Front populaire ivoirien (FPI). « Gbagbo convoque les instances du parti, le camp Affi dit niet », révèle Le Mandat. Diabaté Bêh, vice-président du FPI pro-Affi, a par ailleurs réagi dans les colonnes de Notre Voie : « Katinan n’a aucune leçon à donner à qui que ce soit au FPI. »

À propos de la cherté de la vie, Le Nouveau Réveil s’interroge : « Peut-on lutter contre la vie chère avec 60 ministres ? » « Ce que Bédié demande au Président de la République », indique Le Jour Plus.

Le Patriote revient sur la célébration de la fête des armées. « Des soldats fiers et engagés pour la patrie », titre le journal. Pour le général Lassina Doumbia : « La discipline et l’esprit de camaraderie sont de retour. » L’on apprend cependant qu’un « policier se tire une balle dans la tête » à Aboisso, selon Le Jour Plus. « En pleine fraction, un policier se saisit d’une arme de dotation et s’explose le crane », confirme Soir Info.

« JO Tokyo 2020 : Ta Lou en finale des 200 m », titre Le Miroir d’Abidjan. « Jour de gloire pour Marie-Josée Ta Lou ? » s’interroge Dernière Heure Monde. « Marie-Josée Ta Lou defend le drapeau ivoirien aujourd’hui », indique Le Jour Plus.