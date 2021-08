Menacé de mort dans la Yorogang de Dj Arafat, Olokpatcha est parti

Dans une interview vidéo accordée à I Love Coupé-décalé, Olokpatcha, ex-fidèle compagnon de feu Dj Arafat, a donné les raisons pour lesquelles il a quitté la Yorogang.

Olokpatcha (ex-proche de Dj Arafat): "Pourquoi j’ai décidé de quitter la Yorogang"

Il était incontestablement un des plus fidèles compagnons de feu Dj Arafat. Toujours prêt à se sacrifier pour la sécurité du Daishikan, Olopkatcha l'empereur a également souffert de la brusque disparition du roi du Couper-décaler avec qui il a passé une bonne partie de sa vie. Cependant, il dit être fier d'avoir été aux côtés du big boss de la Yorogang qui, rappelons-le, est décédé le 12 août 2019 à la suite d'un accident de moto.

''J'ai toujours été avec Dj Arafat jusqu'à ce que Dieu le rappelle. Je ne regrette pas d'avoir été à ses côtés. Tout ce que Dieu fait est bon. Nul n'est parfait sur cette terre mais Arafat, c'était un frère. De là-haut, il sait qu'il doit beaucoup à Olopkatcha. Dans mon sommeil, il me dit toujours: ''Que Dieu veille sur toi'', avait-il confié dans une interview accordée à abidjanshow.com, 6 mois après le décès de Dj Arafat. Près de deux ans après la brusque disparition de son compagnon, Olokpatcha a décidé de se retirer de la Yorogang (label créé par le Daishikan).

Il en a donné les raisons dans une interview accordée à Iove Coupé-décalé. ‘’Dans la vie, tout le monde doit se chercher. Il y a beaucoup d’hommes qui disaient que, dans la Yorogang, il y a beaucoup d’argent. Donc pour éviter les histoires où il y a des menaces de mort ou les gens vont dire des choses que tu n’as pas faites (...) j’ai décidé de quitter la Yorogang … Je préfère me taire, me cacher pour ne pas qu’on gâte mon nom parce que j’ai une famille. Les gens de ma famille n’aiment pas qu’on m’insulte sur les réseaux sociaux. J’ai donc décidé de stopper et penser à ma vie‘’, a-t-il soutenu.