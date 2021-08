ASSE - Mercato : Denis Bouanga, proche de Villarreal

Denis Bouanga, le Stéphanois le plus décisif depuis deux saisons, susciterait l'intérêt de Villarreal. Selon des informations, il pourrait ôter la mythique tunique verte pour un maillot plus jaune.

Denis Bouanga : L’ASSE n’acceptera pas une somme en dessous de 20 millions d’euros

Déjà pisté par Villarreal la saison dernière, Denis Bouanga continuerait d’intéresser le vainqueur de la dernière Ligue Europa. Pas en réussite la saison passée, le gabonais faisait tout de même partie des cadres de Claude Puel.

Le numéro 20 des Verts est l’un des joueurs de l’effectif de Claude Puel qui possède la plus grosse valeur marchande et son départ ne serait pas exclu par le club. Reste à voir si une offre convaincante arrive sur le bureau des dirigeants d’ici la fin du mercato.

Les dirigeants du club devraient même bientôt formuler une première offre pour tenter de s’offrir les services de notre meilleur buteur de la saison dernière mais il faudra qu’ils se montrent convaincants.

L’ASSE n’acceptera probablement pas une somme en dessous de 20 millions d’euros et n’est en plus de cela pas dans l’obligation de s’en séparer. Auteur de deux buts en quatre rencontres cette saison, il fait pleinement partie du projet de Puel et sera un cadre de l’équipe s’il reste dans le Forez encore cette année.

L’OM est également intéressé par le profil de Denis Bouanga. Mais le prix demandé par l’ASSE élimine toutes possibilités de le voir débarquer à Marseille cet été. Les clubs qui s’intéressent à Denis Bouanga, et qui le font savoir à l’ASSE, ont pratiquement tous la même réaction.

Un petit sourire, qui oscille entre l’amusement et la surprise. Tout simplement parce que les Verts évoquent systématiquement le même prix pour leur attaquant. Un prix qui décourage à peu près tous les clubs intéressés par Denis Bouanga, dont l’OM fait partie.