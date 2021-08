Lionel Messi a quitté définitivement le FC Barcelone (Officiel)

Fin de parcours avec le FC Barcelone qui a communiqué que son capitaine Lionel Messi ne prolongera pas son contrat avec le club catalan.

Lionel Messi quitte le Barça malgré une envie de prolonger

Le journal 'Marca' avait rapporté en début d'après-midi du jeudi que le maintien de Messi au sein du club barcelonais était pratiquement impossible. Peu de temps après, Barcelone a publié un communiqué confirmant la nouvelle : Messi n'est plus un joueur du Barça.

Lionel Messi a jusqu'ici passé l'intégralité de sa carrière dans son club formateur. Personne ne pouvait donc imaginer qu'une histoire aussi dense se termine ainsi. D'autant plus qu'avec son pays, la star argentine avait fini par remporter sa première Copa America cette année.

"Bien qu'un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi et que les deux parties aient clairement eu l'intention de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il ne peut être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels (règlement de la LaLiga espagnole)", a annoncé le FC Barcelone dans un communiqué officiel.

C'est une histoire d'amour qui se termine de la pire des manières. Les deux parties regrettent profondément que, finalement, il ne soit pas possible de répondre aux souhaits du joueur et du club." Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir la planète football, surtout du fait que le joueur souhaitait bien continuer son aventure avec son club de toujours.

Depuis ses débuts avec l'équipe première lors d'un match officiel contre l'Espanyol le 16 octobre 2004 jusqu'à son dernier match contre le Celta la saison passée, Messi a porté le maillot azulgrana 778 fois, avec 672 buts à son actif et un bilan exceptionnel tant sur le plan individuel que collectif.

Dix titres de La Liga, quatre titres de Ligue des champions, sept titres de Copa del Rey, trois Coupes du monde des clubs, trois Supercoupes d'Europe, huit Supercoupes d'Espagne, six Ballons d'or, six Souliers d'or... A 34 ans, le sextuple Ballon d'Or va devoir trouver un nouveau club.