Cherté de la vie : Les ministres bientôt convoqués devant le Sénat (!?)

La cherté de la vie en Côte d'Ivoire devient de plus en plus éprouvante pour la population. Et ce, dans un silence assourdissant des gouvernants. Namizata Sangaré, présidente du CNDH-CI, a, pour ce faire, appelé les Sénateurs ivoiriens à convoquer les ministres pour qu'ils s'expliquent sur cette flambée des prix.

Cherté de la vie, des ministres à la barre du Sénat pour s'expliquer ?

Même si la manifestation projetée par les populations a été étouffée par les Forces de l’ordre, force est de constater que les grognes liées à la cherté de la vie ne cessent de s’intensifier. Juste un tour sur les marchés pour se rendre compte de la hausse exorbitante des prix des produits de première nécessité.

Souleymane Diarrassouba, ministre ivoirien du Commerce et de l’Industrie, avait tenté de donner des explications à cette situation en faisant savoir que « les augmentations constatées ne sont pas spécifiques à la Côte d’Ivoire », mais plutôt aux effets pervers de la pandémie à Coronavirus qui a créé une véritable inflation à travers le monde.

Mais que valent ces explications isolées devant un ventre qui crie famine ? La situation devient véritablement intenable. En témoignent les commentaires et autres récriminations postés sur les réseaux sociaux à travers lesquels les Ivoiriens crient leur ras-le-bol.

Pour donc permettre aux gouvernants et aux gouvernés d’être au même niveau d’informations, et mieux faire face à la situation de façon responsable, Namizata Sangaré a fait un plaidoyer devant le Sénat.

Présentant le tableau des situations des droits de l’homme dans certaines régions du territoire ivoirien, mercredi 4 août 2021, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, la Présidente du Conseil national des droits de l’homme de Côte d’Ivoire (CNDH-CI) a lancé à l’égard des Sénateurs:

« C’est vraiment dommage, car c’est nous tous qui subissons, qui en pâtissons, c’est nous qui mettons la main à la poche pour faire des achats », avant de conseiller : « Je pense que c’est l’occasion pour vous, parlementaires de convoquer des ministres à venir s’expliquer sur comment est-ce qu’on n’arrive pas à maitriser la flambée des prix… »

L’occasion sera donc opportune pour tous les ministères techniques de venir expliquer à la face de la Nation, cette inflation qui appauvrit davantage les ménages déjà fragilisés par des années de crises sociopolitiques. Reste à savoir si le Sénat suivra effectivement les orientations du CNDH-CI en appelant les ministres à sa barre.

Outre la cherté de la vie, Namizata Sangaré a également abordé les thématiques de l’excision et la migration.