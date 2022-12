Lionel Messi s’offre une deuxième Finale de la Coupe du Monde avec l’ Argentine

L’ Argentine de Lionel Messi s’est qualifiée, mardi, pour la Finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les Argentins joueront contre le vainqueur du match entre la France et le Maroc, ce mercredi (20h).

Finale Mondial 2022: L' Argentine attend le vainqueur du choc France - Maroc

Après le Brésil en quarts, la «petite Croatie» de Zlatko Dalic espérait se payer le scalp de l'autre géant d'Amérique du Sud. Il n'en a rien été. L'Argentine de Leo Messi a eu raison de Luka Modric et compagnie (3-0) mardi, à Lusail, lors de la première demi-finale de la Coupe du monde 2022.

Doublé du buteur de Manchester City Julian Alvarez et un penalty de Monsieur Messi, également passeur décisif.

Cristian Romero, le défenseur de Tottenham et de l'Argentine, a souligné l'état d'esprit de son équipe après la victoire en demi-finale de l’ Argentine face à la Croatie (3-0), prenant ainsi rendez-vous pour la finale du Mondial 2022.

« C'est de la folie, on a atteint le premier objectif qu'on était venus chercher ici, sourit le défenseur central de Tottenham, avec ses tatouages qui courent tout le long de ses bras. On a encore montré notre état d'esprit. Nous sommes des lions et dimanche on va donner notre vie sur le terrain. Les 47 millions d'Argentins vont pouvoir continuer à s'identifier à ces joueurs. »

À qui a-t-il pensé au coup de sifflet final ? « À mon fils et à ma femme qui étaient dans la tribune et qui sont ceux qui souffrent le plus pendant les matches. »

Élu meilleur joueur du match, lors de cette soirée de records, Lionel Messi devient avec cette réalisation sur penalty le seul meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine en Coupe du monde devant Batistuta qui en comptait 10. Il égale aussi Matthaüs au sommet des joueurs au plus grand nombre d'apparitions dans la compétition (25).

S'il rejoint Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs, il devient aussi le seul homme à avoir inscrit 5 buts à plus de 35 ans lors d'une Coupe du monde.

Avec cinq buts et trois passes décisives, cette Coupe du monde est déjà la meilleure de sa carrière.

« Je suis heureux sur le terrain, savourait-il, un grand sourire aux lèvres. Je m'amuse, je joue beaucoup et je profite. Il y a de la fatigue mais je me sens de mieux en mieux. Ce match a encore été une grande débauche d'énergie. Mais la victoire efface beaucoup de choses», a-t-il réagi après le match.