Mondial 2022 : Messi prend une importante décision après son sacre

La date du dimanche 18 décembre 2022 restera à jamais dans la mémoire de Lionel Messi et ses compatriotes. Après 36 ans de tentatives sans succès, l’Albicéleste s’offre enfin le sacre mondial. Après avoir terminé champion du monde 2022 en étant meilleur joueur, le génie argentin a pris une décision.

En deux minutes, les Bleus ont failli transformer le rêve de Lionel Messi en cauchemar

Après plusieurs estimations en faveur des Bleus de la France, qualifiés de meilleur favori pour le sacre qatari, l’Albicéleste s’est donnée corps et âme pour renverser la situation. Et jusqu’au dernier quart d’heures, les hommes de Lionel Scaloni semblaient bien maitriser cette rencontre plus que folle en devançant leur adversaire au score (2-0).

Mais, les changements apportés par Didier Deschamps ont failli faire disparaitre le rêve des Argentins avec une montée en puissance des Bleus (2-2) à la 81e minute et (3-3) en fin de prolongation. C'est donc l’expérience des gardiens et des joueurs qui sera mise en exergue aux tirs au but. Au bout de l'épreuve fatidique, les Français ont fini par céder le trône (4-2). Lionel Messi peut désormais situer ses fans sur son avenir avec l’Albicéleste en toute sérénité.

Lionel Messi : « Je ne me retirerai pas de l’équipe nationale argentine »

C’est une décision prise à chaud par la Pulga après la Coupe du monde 2022, le seul trophée qui lui manquait dans son palmarès. « Je ne me retirerai pas de l’équipe nationale argentine, je veux continuer à jouer, cette fois en tant que champion de la Coupe du monde », a lâché Lionel Messi, au micro d’un confrère. Selon lui, étant enfant, c’est le trophée mondial qu’il aurait voulu durant toute sa carrière.

Ce trophée a été longuement attendu par le complément de Neymar Junior et Kylian Mbappe en attaque parisienne, l’incontestable concurrent de Cristiano Ronaldo en termes de palmarès. Lionel Messi avait hâte de rentrer en Argentine pour célébrer avec les siens le sacre mondial. « Regardez ce trophée, il est tellement beau », a déclaré le septuplé ballon d’or.

La saison 2022-2023 s’annonce magnifique pour Lionel Messi

Revenu à son meilleur niveau pendant cette saison, Lionel Messi se relance déjà dans la course au Ballon d’or 2023, un trophée qu'il a remporté 7 fois au cours de sa carrière. Avec ce mondial 2022 obtenu au Qatar avec 7 buts et 3 passes décisives, la star du PSG a également retrouvé son instinct de buteur et passeur en club.

En seulement 13 matchs, la Pulga a inscrit 7 buts et délivré 10 passes décisives en Ligue 1. Une performance qui pourrait tourner les choses en sa faveur, s’il parvenait à briller en League des Champions avec le club parisien.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci