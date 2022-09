Maroc: Ignoré dans le jeu du PSG par Lionel Messi, Achraf Hakimi réagit

Plus les jours passent, plus Achraf Hakimi s'épanouit et s'épaissit au PSG. L'international marocain qui n'a pas été du tout ridicule lors de sa première saison avec le PSG, sous la direction de Mauricio Pochettino, s'éclate davantage dans le jeu du club francilien cette saison sous la houlette de Christophe Galtier qui l'a responsabilisé davantage dans son dispositif tactique. Alors qu'il multiplie inlassablement les appels dans son couloir droit en tant que piston, le joueur de 23 ans est quelque fois oublié par Lionel Messi qui privilégie d'autres pistes. Mais cette situation n'a pas l'air de frustrer l'ancien joueur du Borussia Dortmund.

Achraf Hakimi ne tient pas rigueur à Lionel Messi

A l'été 2021, Achraf Hakimi quittait l'Inter Milan pour débarquer au PSG contre un chèque de 66,5 millions d'euros pour un contrat de 5 ans. Arrivé dans la capitale française, le natif de Madrid n'a pas eu besoin de temps d'adaptation et s'est intégré toute suite dans le projet de jeu du PSG entraîné à l'époque par Mauricio Pochettino. Mais cette saison, le joueur marocain est reparti sur les mêmes bases voire mieux que la saison dernière sous la houlette du nouvel entraîneur Christophe Galtier. En effet, le changement de logiciel tactique de Christophe Galtier qui affectionne un 3-5-2 contrairement à Mauricio Pochettino qui a une appétence pour le 4-3-3, fait une part belle à l'ancien joueur du Réal Madrid qui prend une place prépondérante dans le jeu du PSG.

Placé plus haut dans son couloir droit, le piston parisien enchaîne les courses à haute intensité, les prises de vitesse, les débordements balles aux pieds et surtout des appels incessants vers l'avant. S'il offre des solutions concrètes à l'animation offensive du PSG de par son activité, Achraf Hakimi est parfois oublié par Lionel Messi lorsqu'il déclenche des appels. L'international argentin préfère parfois servir l'un de ses coéquipiers du trident offensif parisien, en l'occurrence Neymar comme face à Brest samedi à l'occasion de la 7ème journée de Ligue 1 et cette victoire parisienne (1-0).

Interrogé en zone mixte à l'issue de la rencontre sur cet état de fait, Achraf Hakimi s'est montré humble. "Comment je vis le fait de ne pas être servi par Messi ? Ce n’est pas un problème si je ne suis pas servi lorsque je fais l’appel. Si Leo ne me sert pas, c’est qu’il considère qu’un autre joueur est mieux positionné. C’est comme ça qu’aujourd’hui, il a servi Neymar et qu’on a pris les trois points " a avoué l'ancien joueur du Borussia Dortmund, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Indéboulonnable Achraf Hakimi

Malgré le recrutement cet été d'un autre latéral droit, Nordi Mukielé en provenance de Leipzig, Achraf Hakimi reste indéboulonnable sur son côté de droit. Le Lion de l'Atlas ne fait qu'enchainer des performances de haute altitude. En 6 rencontres déjà disputées, l'international marocain a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives. C'est tout bénéfique pour le PSG qui aspire remporter finalement cette année la Ligue des Champions.