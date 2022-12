Lionel Messi s’offre sa première Coupe du monde contre la France

Lionel Messi et l’Argentine sont montés sur le toit du monde à l’occasion de la finale du Mondial Qatar 2022. La sélection argentine s’est imposée (3-3, tab 4-2) au terme d’une rencontre âprement disputée le dimanche 18 décembre.

Premier titre mondial pour Lionel Messi !

L’Argentine a arraché son 3e titre de champion du monde grâce à son succès contre la France de Kylian Mbappé. Lionel Messi, pour sa part, décroche sa première Coupe du monde. Le joueur du Paris Saint-Germain a ouvert le score pour son équipe sur penalty à la 23e minute.

Angel Di Maria corse l’addition 13 minutes plus tard et donne une avance sérieuse à Albiceleste avant la pause. Mais la France n’avait pas encore dit son dernier mot.

Kylian Mbappé redonne de l’oxygène aux Bleus en trouvant le chemin des filets à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Une minute plus tard, l’attaquant du PSG inscrit son doublé et remet les deux équipes à égalité.

Lionel Messi, tout feu tout flamme, marque un second but lors des prolongations. Kylian Mbappé lui répond en inscrivant son 3e but. L’épreuve fatidique des tirs aux buts est favorable à l’Argentine (4-2). La Pulga rafle ainsi pour la première fois la Coupe du monde.