CAN 2025: Le Nigeria et le Bénin déposent une candidature conjointe

Plusieurs pays, dont l’Algérie, ont répondu à l’appel à candidature de la Confédération africaine de football (CAF) pour désigner le pays-hôte de la CAN 2025, initialement prévue en Guinée.

CAN 2025: l’Algérie candidate avec deux concurrents à l’organisation

Alors que la Guinée n'organisera finalement pas la CAN 2025, l'Algérie est officiellement candidate pour la remplacer. Elle devra néanmoins composer avec la concurrence de deux autres candidatures : le Maroc et une autre conjointe Nigeria/Bénin.

La date limite pour déposer le dossier est intervenue vendredi. La Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement postulé par l’intermédiaire de son porte-parole, Salah Bey Aboud, qui s’est rendu au Caire, lieu du siège de l’instance, afin de finaliser les dernières formalités.

«Je suis actuellement au Caire et je viens de déposer officiellement le dossier de candidature de l'Algérie pour la CAN 2025», a annoncé le dirigeant au micro de la Chaîne III de la radio algérienne. Par ailleurs, l’Algérien a dévoilé l’existence de deux autres dossiers de candidature. En effet, le Nigeria et le Bénin ont déposé un dossier commun en plus du dossier marocain.

L'Algérie s'appuiera sur six stades avec deux autres en réserve pour cette compétition.

Après avoir réceptionné les différents dossiers, la CAF va effectuer des visites d’inspection entre le 5 et le 25 janvier 2023 dans les pays candidats. L’instance panafricaine désignera ensuite l'heureux élu lors de son comité exécutif le 10 février.