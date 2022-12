Serey Dié et Josey confirment leur union en plein concert

L'international ivoirien Serey Dié Geoffroy était bel et bien présent au concert de sa dulcinée, Josey, ce samedi à l'hôtel Ivoire. Ce qu'il s'est passé.

Serey Dié confirme son amour pour Josey en public

Le concert de la chanteuse ivoirienne Josey s'est tenu le samedi 17 décembre 2022 au Sofitel Hotel Ivoire. Les fans qui ont obtenu leurs droits d'entrée en achetant des tickets de 50, 100 et 150 milles F CFA n'ont pas été dribblés comme ceux du chanteur nigérian Wizkid, il y a quelques jours. La diva était bien présente et a parfaitement communié avec ses fans.

L'un des faits marquant de ce concert est la montée sur scène de l'ex international ivoirien et compagnon de la chanteuse, Serey Diė Geoffroy. En effet , l'ancien capitaine des Éléphants, après avoir lâché plusieurs billets de banque sur sa dulcinée, a prononcé la phrase suivante: '' I Love You''. S'en est ensuite suivie une forte étreinte entre nos deux amoureux. Le tout couronné par les cris du public.

Pour de nombreux observateurs, cette scène est la preuve que Serey Dié Geoffroy et sa nouvelle compagne Josey vivent le parfait amour. Eux qui avaient récemment été sévèrement critiqués sur la toile après le passage de l'ancien milieu de terrain ivoirien à l'émission Life week-end du 24 juin 2022. Il avait révélé, en effet, s'être séparé d’Aline, sa première femme qui l’a soutenu dans ses moments de galère et avec qui il a eu 5 enfants. Et qu'il était désormais en couple avec la chanteuse Josey avec qui il a déjà deux enfants.

Les excuses publiques présentées par Josey n’ont pas du tout mis fin aux attaques des internautes qui lui en veulent terriblement d’avoir pris le mari d’autrui.

Exaspérée par les attaques, Josey a fini par bander les muscles. Dans un message posté sur sa page Facebook, l'artiste a craché ses vérités à ses détracteurs. ‘’Vous êtes trop marrants. Ko Karma, Ko demain Eeehhh (...) Vous n’êtes personne pour me dicter mes choix et ma vie. Un homme c’est pas une pompe à lavement qu’on vole comme dans les bas quartiers. Si vous avez trop mal, sucez le courant. ... Bandes d’hypocrites. Consolez-vous de vos spéculations et continuez de vous m-a-s-turber sous mes photos...Et j’en ai marre d’être votre serpillière. On va (...) se dire les vérités avec ou sans armes, avec véhémence ; n’en déplaise à qui que ce soit jusqu’à ce que Marco me supprime et que vous n’ayiez plus de moyens de me provoquer‘’, a lancé Josey.