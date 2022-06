Affaire Serey Dié - Josey: Le pasteur Mohamed Sanogo casse les "papos"

Le père spirituel d’Aline, le pasteur Sanogo Mohamed, avait fait une prédication dans laquelle il parlait d’une histoire qui s’apparente à l’histoire de Serey Dié et des mères de ses enfants. Ce que l’homme de Dieu avait dit.

Retour sur une prédication du Pasteur Sanogo sur les hommes qui abandonnent leurs femmes de souffrance

Invité, vendredi 24 juin 2022, à l'émission Life Week-end, l'international ivoirien Serey Dié a dit toute la vérité sur sa vie de couple. Il a révélé qu'il est séparé de sa première femme avec qui il a eu 5 enfants et est aujourd’hui en couple avec la chanteuse Josey.

''C'est le moment de m'ouvrir une bonne fois pour toute. J'aimerais dire devant la caméra, avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés depuis un bon moment (...) J'ai deux enfants avec Josey. Le dernier est né le mois passé, c'est ma compagne, je suis avec elle, et grâce à Dieu, tout se passe bien. Je ne suis pas un enfant, je suis grand garçon, je sais ce qui est bon pour moi, je fais mes choix, je les assume...'', a-t-il indiqué, tout en adressant ses remerciements aux parents de sa première femme, y compris le père spirituel de cette dernière qui n'est autre que le pasteur Sanogo Mohamed.

Cependant, force est de constater que le père spirituel d’Aline, avait fait une prédication dans laquelle il parlait d’une histoire qui s’apparente à celle de Serey Dié et des mères de ses enfants. ‘’Comment tu peux abandonner la femme de ta jeunesse? Comment tu peux abandonner celle qui a souffert avec toi ? (...) Tu vas mal finir, tu meurs comme ça, tu vas en enfer, parce que Dieu ne va pas suivre ton ingratitude (…) Tu laisses la femme de ta souffrance (…) tu vas regretter. Aujourd’hui, chante, danse, va en boite de nuit, tu vas regretter (…) Il y a un monsieur dernièrement, sa femme est venue me voir. Elle me dit que son mari dit que c’est fini. Il a fait une autre maison avec une maîtresse (...) et il lui dit : tu restes dans la maison avec les enfants, je vais m’occuper de vous, mais on ne peut plus vivre ensemble. Quelle pauvreté! Si tu agis comme ça, c’est que tu es un malheureux, ta vie va mal finir, je te dis la vérité. Quand tu vas finir dans ta vieillesse, tu vas voir ce que tes enfants vont de rendre’’, a-t-il ajouté dans une vidéo devenue virale sur la toile, après la dernière sortie de Serey Dié.