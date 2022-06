Tiassalé: Du matériel de production pour les femmes de Komenankpékro

Les femmes de Komenankpékro, village situé dans la commune de Tiassalé, viennent de bénéficier d’un important don de matériel de production, de la part d'Alpha Sanogo, Directeur administratif et financier du ministère de la Santé.

Tiassalé: Alpha Sanogo soulage les femmes de Komenankpékro

Dimanche saint. Dimanche de joie pour les femmes de Komenankpékro. Le dimanche 26 juin 2022, celles-ci ont reçu, de la part d’Alpha Sanogo, une broyeuse et une presseuse de manioc. Ce don qui va permettre d’augmenter leurs capacités de production d’attiéké (semoule de manioc), est la matérialisation d’une promesse que le fils et cadre de Tiassalé leur avait faite lors d’une récente rencontre. Le but recherché étant de contribuer à l’autonomisation des femmes du village.

Ce don intervient moins de trois mois après un premier don fait au village, d’un important lot de produits agricoles, phytosanitaires et de semences; toujours de la part d’Alpha Sanogo. Réceptionnant le don, Djè Affoué Marguerite, la Présidente des femmes de Komenankpékro, n’a pas tari d’éloges à l’endroit du donateur représenté, pour la circonstance, par El Hadj Coulibaly Kazana. La veille, samedi 25 juin, le Directeur administratif et financier du ministère de la Santé, parrain de la 2è édition des journées d’excellence de l’Enseignant de Tiassalé, s’était fait représenter par Vénérable Jean Désiré Yapobi, Sénateur de l’Agnéby-Tiassa.

Cette activité présidée par le Préfet du Département de Tiassalé, Vacaba Koné, a permis de récompenser les meilleurs élèves et encadreurs, ainsi que les enseignants devant faire valoir leurs droits à la retraite après plus de 40 ans de service. De quoi réjouir Mme Anoma Meggison Béatrice, la Directrice Départementale de l’Education nationale, pour qui, «si Dieu n’avait pas créé Alpha Sanogo, nous l’aurions inventé ».