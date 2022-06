Tiassalé: Alpha Sanogo prône la paix à travers la pluralité religieuse

Le fils et cadre de Tiassalé, Alpha Sanogo, continue de faire des heureux dans le département. Les derniers en date, sont les religieux de tous bords qui bénéficient de l’attention toute particulière du collaborateur du Ministre Pierre Dimba.

Alpha Sanogo solidaire des communautés religieuses de Tiassalé

Dernier des cinq piliers de l’Islam, le Hadj est obligatoire pour tout musulman(e) pubère qui en a les moyens sur les plans sanitaire et financier. Mais il peut arriver aussi que certains musulmans sans grands moyens, soient aidés par des personnes généreuses afin de leur permettre d’accomplir ce devoir religieux. C’est le cas pour trois fidèles musulmans de Tiassalé, à qui, Alpha Sanogo a remis, au nom du Ministre Pierre Dimba, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, des kits de voyage pour le Hadj 2022. La cérémonie a eu lieu le samedi 18 juin dernier à la grande mosquée de la ville, en présence du sénateur Jean Yapobi Désiré.

Les heureux bénéficiaires de ce départ en Terre sainte, sont Koné Yaya et Koné Aly, tous deux Imams Adjoints respectivement à la grande Mosquée de Tiassalé et à la Mosquée Bilal; et veuve Bamba Ami, une fidèle. Ce geste intervient une semaine seulement après la remise officielle, toujours par Alpha Sanogo, des clés du Temple Canaan de l’église méthodiste Unie de Côte d’Ivoire (EMUCI). Un temple qu’il a fortement aidé à bâtir au point où les fidèles l’ont désigné membre à part entière de leur Eglise. Mais ce n’est pas tout. Il y a quelques jours, le Directeur administratif et financier du ministère de la Santé, faisait un autre don à l’église Dehima.

Alpha Sanogo a remis du matériel de sonorisation à l’église Dehima de Tiassalékro et a promis d’apporter sa contribution financière pour débuter les travaux de construction de la paroisse lors de la cérémonie de préparation du jeûne de cette communauté religieuse. Selon le donateur, ces dons aux différentes communautés religieuses de Tiassalé, visent à exhorter celles-ci à continuer de prier afin de maintenir un climat de paix et de cohésion sociale; condition sine qua non pour un meilleur développement.