Tiassalé: Alpha Sanogo scelle un pacte avec la communauté Baoulé

Fils et cadre du département de Tiassalé, Alpha Sanogo poursuit ses visites de rapprochement avec les populations. Dimanche 19 juin 2022, l’acteur de développement a rencontré la communauté baoulé, représentée par son chef central Nanan Kassy Thierry.

Nanan Kassy Thierry, chef central des Baoulé de Tiassalé: « Nous félicitons Alpha Sanogo pour toutes ses actions de développement »

Dans le département de Tiassalé, un seul nom circule sur toutes les lèvres depuis un certain temps. Alpha Sanogo (c’est de lui qu’il s’agit) est considéré comme le nouveau leader (re)venu pour sortir le département de son sous-développement. « Alpha Sanogo a de la valeur. Nous apprécions son retour, nous lui disons merci et nous le félicitons pour toutes ses actions de développement dans le département de Tiassalé. Notre cour lui est toujours ouverte », se réjouit Nanan Kassy Thierry, chef central des Baoulé de Tiassalé. Dimanche, lors d’une rencontre avec la communauté baoulé, Alpha Sanogo a décliné sa vision du développement pour Tiassalé, avant de solliciter les bénédictions des populations.

« J’ai dit à mon patron, le ministre Dimba Pierre, que je viens à Tiassalé pour rencontrer mes parents baoulé. Il m'a dit de vous dire qu'il viendra vous saluer. Il va vous apporter le développement. Il m'a dit de dire que tout ce qui est électrification qui est en train de se faire, c'est le Président Alassane Ouattara qui le fait. C'est sur instruction du Président Alassane Ouattara que 7 km de bitume ont été réalisés à Tiassalé (...) Si votre enfant qui est Alpha Sanogo est à côté du gouvernement, vous aurez les bénéfices demain. À vous, chefs des villages Baoulé, je vous demande d'envoyer toutes vos doléances chez Nanan Kassy Thierry. Je vais les porter au gouvernement à travers mon ministre, Dimba Pierre », a-t-il rassuré.

L’actuel Directeur administratif et financier du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de Couverture maladie universelle, a déclaré qu’il s’appuiera sur le gouvernement pour réussir sa mission de développement. « Ce que tout le monde doit comprendre, c'est qu'un village ne peut pas se développer sans le gouvernement. Ce n'est pas vrai. Personne n'a assez d'argent pour faire le travail du gouvernement. Aujourd'hui, vous avez votre fils Alpha Sanogo qui est à côté, il va vous apporter ce qu'il y a dans le gouvernement. Je vous demande de prier pour moi », a-t-il exhorté.

Plusieurs réalisations sont à l’actif d’Alpha Sanogo, notamment une église à Dibikro, des forages à Mafia et dans des villages baoulé sur l'axe menant à Bacanda; les centres de santé de Broukro et d'Ahua, et bientôt celui de Deniskro. « Si Dieu m'a mis là, c'est pour que j'aide les autres et c'est ce que je suis en train de faire (…) À partir d'aujourd'hui, on est "au kohi", on est ensemble. Nanan, en moins d'un an, je vais envoyer quatre (4) hôpitaux à Tiassalé. Qui a déjà fait cela ? Ce que je vous demande, ce sont des prières », a-t-il insisté.