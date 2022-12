Concert manqué de Wizkid à Abidjan: Les spectateurs seront remboursés

Le comité d'organisation du concert de Wizkid qui devrait se produire le dimanche 11 décembre 2022 à Abidjan, vient de produire un communiqué dont copie est parvenue à afrique-sur7.fr.

Ce qui a été décidé après le concert manqué de Wizkid à Abidjan

Le célèbre artiste nigérian, Wizkid, s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique qui enflamme présentement les réseaux sociaux. Attendu dimanche 11 décembre 2022 à Abidjan pour un concert à Sofitel Hotel Ivoire, le chanteur nigérian ne s'est pas présenté à cet événement.

Alors que de nombreux spectateurs l'attendaient dans la salle, l'artiste était à Cotonou au Bénin pour un autre concert.

Willy Dumbo très remonté, est monté sur le podium pour donner l'information au public, tout en crachant ses vérités.

'' Il ne faut plus qu'on se foute des ivoiriens, vous ne pouvez pas payer des tickets 50.000 Fcfa , 100.000 Fcfa et 150 000 Fcfa, et un individu pareil se fout de nous. Y'en a marre. S'il veut, qu'il reste là-bas, on s'en fou de lui (...) Croyez moi, la salle a été payée, le jet privé a été payé, lui-même a été payé, on ne peut pas se foutre de nous(...) '', a lancé Willy Dumbo.

Ce samedi 17 décembre, le comité d'organisation de ce concert a produit un communiqué relativement à cette affaire

'' Suite à l'annulation du concert live à Abidjan de l'artiste Wizkid , nous venons ici et maintenant présenter nos plus sincères excuses à l'ensemble du peuple ivorien en général , et aux spectateurs.trices présents au Palais des congrès du Sofitel en particulier . Tout , absolument tout , avait été mis en œuvre pour que Wizkid soit à Abidjan ce dimanche 11 décembre 2022 ; cachet , moyen de transport , logistique , etc. en totalité payés . Malheureusement , un enchaînement de situations dans lesquelles notre responsabilité n'est nullement engagée a gâché ce qui aurait dû être une belle fête . Nous prévoyons dans un délai de 15 jours donner des explications de tout ce qu'il s'est passé depuis 10 mois que nous préparons cette opération . Ceci parce que nous donnons une chance à la négociation entamée depuis quelques jours à la demande de l'Artiste", lit-on dans la note qui mentionne également que chaque spectateur se fera rembourser.

'' Dès maintenant jusqu'au vendredi 23 décembre 2022 , nous invitons chaque spectateur ou spectatrice à se rendre à son point d'achat muni de son bracelet aux fins de remboursement . En vous assurant de notre entière disponibilité , nous vous remercions pour votre soutien constant", ajoute le comité d'organisation.