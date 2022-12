Côte d'Ivoire - Prix de l'excellence 2022: La DIDA célèbre ses deux prix remportés

Les agents de la Direction de l’Informatique, de la Documentation et des Archives (DIDA) du Ministère du Plan et du Développement ont organisé une Journée Porte Ouverte couplée avec la célébration du Prix de la meilleure direction et du 2ème meilleur agent dudit ministère. C’était le 09 décembre 2022, à la salle des fêtes du 20ème étage de l’Immeuble Sciam au Plateau, en présence de Nialé Kaba, Ministre du Plan et du Développement

Prix de l'excellence 2022: La DIDA célèbre ses deux prix remportés

La salle des fêtes du 20ème étage de l'immeuble Sciam sise au Plateau a abrité le jeudi 24 novembre 2022, la journée porte ouverte couplée avec la célébration du prix de la meilleure direction et du 2ème meilleur agent du ministère du développement. Cette cérémonie a célébré le mérite du travail bien fait des agents et structures dudit ministère. Elle a enregistré la présence de Nialé Kaba, Ministre du Plan et du Développement.

A l'occasion de la première édition de la culture d’Excellence dudit Ministère, le 24 novembre 2022, la Direction de l’Informatique, de la Documentation et des Archives (DIDA) s'est brillamment illustrée. Elle a été déclarée victorieuse du prix de la meilleure Direction ainsi que du prix du 2ème meilleur agent du Ministère attribué à Mademoiselle Bohoussou Evelyne Aya Anick, Chef de Service Etude et Développement.

Cette double récompense fruit du beau travail d'équipe a ému le Directeur de l’Informatique, de la Documentation et des Archives, Hien Toto Jean Paul. A cet effet, il avait décrété le 08 et 09 décembre 2022, une Journée Porte Ouverte de la DIDA (JPO-DIDA) couplée avec la célébration des prix remportés. L’objectif de ces journées a-t-il fait savoir, est de permettre à tous les agents de la DIDA de partager leur joie et créer l’occasion d’échanges avec ses partenaires techniques d’une part et d’autre part créer un cadre de remerciements aux autorités du Ministère.

Ces journées ont été également l’occasion pour Hien Toto Jean Paul, d’exprimer sa gratitude à la Ministre du Plan et du Développement, pour son implication sans faille dans la mise en place des activités de la DIDA et l’intérêt particulier qu’elle accorde au développement des TIC pour le renforcement de l’efficacité du Ministère.