Côte d'Ivoire : Tina Glamour réagit après les dons de Carmen Sama à sa mère

Carmen Sama qui célébrait son anniversaire le vendredi 16 décembre, a reçu un beau message de Tina Glamour, la mère de son défunt mari DJ Arafat.

Tina Glamour : '' L'orage est passé. Carmen Sama n'est pas mon ennemie. C'est ma fille ''

La veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, qui s'est offerte récemment une voiture de 50 millions de Fcfa, a fait également un grand geste à l'endroit de sa maman il y a quel.

'' Je viens de réaliser mon plus grand rêve aujourd'hui. Une voiture plus une maison complètement aménagée pour la femme qui m'a donné la vie... Merci pour tout seigneur, je suis la plus heureuse", a informé Carmen Sama sur son compte Instagram.

Dans le même temps, une rumeur s’est répandue sur la toile selon laquelle Carmen aurait également offert la somme de 15 millions de Fcfa à la mère de son défunt mari, dame Logbo Valentine alias Tina Glamour.

Une information très vite démentie par la Djadja. ‘’ Désolée , ce n’est pas vrai. Carmen ne m’a rien offert", a clarifié Tina Glamour.

Cependant, la mère de feu Dj Arafat a souhaité un joyeux anniversaire à Carmen Sama, tout en commentant le geste de celle-ci à l'endroit de sa mère. Elle a également précisé qu'il n'y a plus aucun souci entre elle et son ex belle-fille.

'' Je souhaite un joyeux anniversaire à ma fille Carmen. Félicitations pour les cadeaux qu'elle a offerts à sa mère. Un enfant offre un cadeau à ses parents en fonction de ses moyens. Alors, que les internautes arrêtent toute polémique. L'orage est passé. Carmen n'est pas mon ennemi. C'est ma fille. Il y a un enfant entre nous. Je dis bravo à Carmen pour la voiture et autres présents qu'elle a offerts à sa maman qui est bizarr€m€nt de la même couleur de p€au que moi. Nous avons toutes les deux une teinte de couleur rouge. C'est Rafna qui gagne car ses deux mamans ont chacune une voiture. Le jour où Carmen décide de me faire un cadeau, que ça soit financier ou matériel, cela restera en famille", a confié Tina Glamour dans une vidéo publiée sur la toile.