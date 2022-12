Côte d'Ivoire-Abobo : Des veuves reçoivent des kits alimentaires

Dans le cadre du Programme d’assistance des veuves, des orphelins et des personnes du troisième âge (PAVOP3), des veuves et des personnes âgées ont reçu des kits alimentaires à Abobo. La cérémonie de remise a eu lieu le samedi 10 décembre 2022.

Côte d’Ivoire : Le PAVOP3 présenté à Abobo

Le Centre social d’ Abobo a abrité le lancement de la première édition de remise de kits alimentaires aux veuves et aux personnes du 3e âge le samedi 10 décembre 2022.

Une première vague de femmes veuves et personnes du troisième âge ont bénéficié de kits alimentaires. Elles sont au total 25 femmes et seront assistées sur une période de 5 ans pour atteindre l'effet escompté.

À cette occasion, il a été présenté le Programme d'assistance des veuves, des orphelins et des personnes du troisième âge (PAVOP3), dont l’objectif est d'améliorer les conditions de vie des veuves, des orphelins et des personnes du troisième âge.

Le PAVOP3 a également pour mission de défendre la cause des veuves de manière spécifique, en les accompagnant dans la voie de l’entrepreneuriat afin de leur permettre de s’ouvrir sur les possibilités qui s’offrent à elles dans leur quête de meilleures conditions de vie et de travail.

Plusieurs experts du service social ont pris part à la cérémonie qui a permis de renforcer les liens de confraternité entre membres volontaires contributeurs et de montrer l'importance d’un tel projet au développement de la femme en Côte d’Ivoire.

Alléchi Florence, vice-présidente du PAVOP3, a tenu à signaler que sa structure œuvre pour l'accompagnement psychosocial des veuves, des orphelins et des personnes du 3e âge ; le renforcement des capacités des bénéficiaires sur la prise en charge de l'enfant ; le renforcement des capacités des bénéficiaires ; la prévention et la gestion de la crise d'adolescence et le renforcement des capacités des bénéficiaires.