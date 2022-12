Bénin : Le concert de Wizkid irrite l'activiste Aledjo Maoro

Le récent concert de Wizkid au Bénin continue de faire des vagues. Au lendemain du show de la star de la musique nigériane, l'activiste béninoise Aledjo Maoro crache ses vérités à Patrice Talon et aux jeunes béninois.

Bénin : Pourquoi le concert de Wizkid fait jaser

Aledjo Maoro n'est pas du tout content de l'organisation du concert de Wizkid au Bénin. L'activiste béninoise a trouvé "indécent que l’on investisse autant de sous (plus de 100 millions de F CFA) dans une journée de divertissement pour une minorité quand partout dans le pays les gens en grande majorité se plaignent de la cherté de la vie et prouvent des difficultés à assurer à leurs familles un repas équilibré par jour".

"À l’approche de chaque élection, on organise des concerts en invitant des stars nigérianes pour amuser et distraire la galerie. Coïncidence ou stratégie ? Sachez juste qu'un peuple qui s’abreuve de gâteries est un peuple dompté. Maintenant combien nous a coûté tout ça? Ah oui nous voulons savoir afin que la bonne gouvernance dont on nous gave les oreilles ne soit pas un slogan fantaisiste, une tricherie de communication pour nous endormir", a déploré celle qui se présente comme l'ancienne petite amie de Patrice Talon.

La jeune dame a souhaité que cette somme investie pour le concert de Wizkid ait pu profiter à la jeune béninoise. Alejo Maoro est même décidée à savoir le budget qu'a nécessité la venue de la star nigériane au Bénin.

"On a mobilisé une armée d’agents de nettoyage ayant travaillé de 17h à 05h du matin cela aussi représente un coût dont personne ne semble se préoccuper. Je salue au passage le travail de ceux qui ont rendu propre l'esplanade de l'amazone", a-t-elle dit avec un brin d'humour.

Notons, par ailleurs, que Wizkid a manqué le rendez-vous avec ses fans à Abidjan alors qu'un concert avait été prévu.