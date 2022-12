Côte d'Ivoire - Concert manqué de Wizkid à Abidjan: Ce qui est prévu

Le président du Comité Miss Côte d'Ivoire ( Comici), Victor Yapobi, en sa qualité de président de l’Association des producteurs de spectacles de Côte d’Ivoire (APROS-CI), s'est prononcé sur l'affaire Wizkid.

Victor Yapobi se prononce sur le concert manqué de Wizkid: "Nous allons prendre position"

Le célèbre artiste nigérian, Wizkid, s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique qui enflamme présentement les réseaux sociaux. Attendu dimanche 11 décembre 2022 à Abidjan pour un concert à Sofitel Hotel Ivoire, le chanteur nigérian ne s'est pas présenté à cet événement. Alors que de nombreux spectateurs l'attendaient dans la salle, l'artiste était à Cotonou au Bénin pour un autre concert. Dans une vidéo postée sur la toile, l'on aperçoit l'animateur Willy Dumbo très remonté, donner l'information au public, tout en crachant ses vérités.

'' Il ne faut plus qu'on se foute des ivoiriens, vous ne pouvez pas payer des tickets 50.000 Fcfa , 100.000 Fcfa et 150 000 Fcfa, et un individu pareil se fout de nous. Y'en a marre. S'il veut, qu'il reste là-bas, on s'en fou de lui (...) Croyez moi, la salle a été payée, le jet privé a été payé, lui-même a été payé, on ne peut pas se foutre de nous(...) '', a lancé Willy Dumbo. Dans un communiqué en date du mardi 13 décembre 2022, le président de l’Association des producteurs de spectacles de Côte d’Ivoire (APROS-CI), Victor Yapobi, par ailleurs, président du Comité Miss Côte d’Ivoire (Comici), s’est prononcé sur cette affaire.

'' L'affaire " Wizkid " nous interpelle à juste titre. Pour la deuxième fois après avoir été annoncé à Abidjan, l'artiste Wizkid n'a pu se produire. Nous, membres de l'Apros - ci , tenons à témoigner notre soutien au public des deux rendez - vous manqués. Dans des brefs délais, nous nous rapprocherons des promoteurs dudit spectacle et du staff de l'artiste pour en savoir davantage afin de prendre les positions qui s'imposent. Nous rappelons à tous que l'APROS - CI ( Association des Producteurs de Spectacles de Côte d'Ivoire ) , ceuvre pour une professionnalisation des métiers du spectacle et de l'événementiel , ainsi qu'aux intérêts de ses membres et surtout celui du public'', mentionne ledit communiqué.