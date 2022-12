Côte d'Ivoire: Pr Mireille DOSSO désignée lauréate de la médaille d’or de la SIM

Les rideaux se sont refermés sur le 2ème congrès de la Société Ivoirienne de Microbiologie (SIM) à l’Université Peleforo Gon Coulibaly (UPGC) le vendredi 09 décembre 2022.

2ème congrès de la Société Ivoirienne de Microbiologie (SIM): Pr Mireille DOSSO distinguée médaillée d’or

Après trois (03) jours d’intenses travaux, les congressistes se sont donné rendez-vous à l’hôtel Olympe de Korhogo pour un dîner-gala de clôture. Cette cérémonie a enregistré la présence du Ministre de la Communication et de l’Économie Numérique, Porte-parole du Gouvernement, Monsieur Amadou COULIBALY.

La cérémonie officielle de clôture de ce 2ème congrès a eu lieu plutôt dans l’après-midi du 09 décembre à la salle B de la bibliothèque de l’UPGC . Elle a réuni plusieurs personnalités parmi lesquelles le Directeur de Cabinet-Adjoint du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique, Pr Diakalia OUATTARA, représentant les Ministres Adama DIAWARA et Amadou COULIBALY, le Pr Mireille DOSSO, Directrice de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire.

À la suite de la lecture du rapport de fin des travaux par la Présidente du Comité Scientifique de ce 2ème congrès, Pr Koussemon-CAMARA Marina, le Président du Comité d’organisation, Pr DADIÉ Thomas, le Président de la SIM, Pr ZÉZÉ Adolph, le Président de l’UPGC, Pr COULIBALY Adama et le Représentant du Parrain, ont tous traduit leur fierté et leur satisfaction pour la bonne tenue des travaux. Ils n’ont pas manqué de témoigner leur gratitude au Parrain, aux autorités de la ville de Korhogo et aux experts venus d’ailleurs pour leur contribution à la réussite dudit congrès.

En présence de Monsieur Amadou COULIBALY, Ministre de la Communication et de l’Économie Numérique, Porte-parole du Gouvernement, parrain de ce 2ème congrès, les participants ont été invités à un moment de partage et de convivialité. Lors de cette soirée, en présence de Monsieur Amadou COULIBALY, Ministre de la Communication et de l’Économie Numérique, Porte-parole du Gouvernement, parrain de ce 2ème congrès plusieurs distinctions ont été décernées, dont celle de la meilleure présentation lors des travaux dans la catégorie-étudiant et la médaille d’or de la SIM récompensant l’ensemble de l’œuvre au service de la microbiologie.

Ainsi, Pr Mireille DOSSO a été désignée à l’unanimité du jury lauréate de la médaille d’or de cette édition. Le Parrain a dans son adresse félicité le récipiendaire pour toutes ses actions au service de la microbiologie et par-delà, pour son apport à la recherche et à la santé publique en Côte d’Ivoire. Tout en lui souhaitant plein succès dans la suite de sa carrière. Prenant la parole , Pr Mireille DOSSO s’est dite très émue par toutes ces marques d’attention et de reconnaissance de la part de ses pairs microbiologistes et de ses anciens étudiants.

Dans un récit aux allures de cours magistral, elle a d’abord fait l’historique de la structure qu’elle dirige. Ensuite elle a encouragé les jeunes chercheurs à travailler en équipe afin d’être plus efficaces. Enfin, le récipiendaire du jour a témoigné sa reconnaissance aux autorités du pays pour leur appui constant dans la réussite de sa mission à la tête de l’Institut Pasteur.

Notons que la Société Ivoirienne de Microbiologie (SIM) est une société savante à but non lucratif dédiée à l’avancement des sciences microbiologies en Côte d’’Ivoire.