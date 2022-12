Wizkid dribble ses fans d'Abidjan, Willy Dumbo pique une crise de nerfs

Le célèbre artiste nigérian, Wizkid, avait un concert live prévu pour le dimanche 11 décembre 2022 à Sofitel Hotel Ivoire. Mais contre toute attente, le chanteur ne s'est pas présenté à cet événement alors que de nombreux spectateurs l'attendaient dans la salle.

L'artiste nigérian Wizkid manque son spectacle à Abidjan

Selon les informations qui nous parviennent, Wizkid qui devait se produire à Abidjan avant de se rendre à Cotonou (Bénin), s'est finalement rendu dans la capitale béninoise sans honorer le rendez-vous d'Abidjan.

Dans une vidéo postée sur la toile, l'on aperçoit l'animateur Willy Dumbo très remonté, donner l'information au public, tout en crachant ses vérités.

'' Il ne faut plus qu'on se foute des ivoiriens, vous ne pouvez pas payer des tickets 50.000 Fcfa , 100.000 Fcfa et 150 000 Fcfa, et un individu pareil se fout de nous. Y'en a marre. S'il veut, qu'il reste là-bas, on s'en fou de lui (...)Croyez moi, la salle a été payée, le jet privé a été payé, lui-même a été payé, on ne peut pas se foutre de nous(...) '', a lancé Willy Dumbo.

Selon des sources présentes sur les lieux , certains spectateurs très en colère, ont pesté devant les organisateurs pour se faire rembourser. Il a donc fallu l'intervention des agents de sécurité pour calmer les protestataires.

Parmi les spectateurs, se trouvait Riane de la téléréalité ivoirienne, The Bachelor. Très remontée, elle a dit ses vérités dans une vidéo postée par le blogueur Stony.

'' Honnêtement c'est honteux. C'est de la foutaise. Pour qui il se prend? C'est quoi cette organisation?'', a dénoncé Riane toute débitée.

Notons que Wizkid avait également un autre concert le samedi à Accra, mais il n'y a pas mis les pieds. Cependant, il était effectivement dimanche à Cotonou où il a donné un concert devant des milliers de personnes, comme le témoignent des vidéos publiées sur la toile.