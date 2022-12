Titrologie Côte d'Ivoire : Gbagbo dans la Mé, le RHDP tremble

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 12 décembre 2022 est largement dominée par la visite de l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, dans la région de la Mé.

Titrologie du lundi 12 décembre : ''Si je n'ai pas eu peur d'Houphouet, comment aurais-je peur de ceux qui font association avec son nom? ''

La visite de l'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo, dans la région de la Mé, est diversement interprétée dans la presse ivoirienne ce lundi.

Les journaux proches de l'opposition, parlent d'une forte mobilisation des populations. ''Gbagbo à Yakassé Mé et Adzopé , gigantesque et phénoménal", lit-on à la Une du Temps, quand Le Quotidien d'Abidjan pointe à sa page d'accueil : '' En visite dans La Mé, Gbagbo accueilli dans une liesse populaire''.

Le Panafricain, de son côté, relaie des propos du président du Ppa-Ci depuis Adzopé : '' Si je n'ai pas eu peur d'Houphouet, comment aurais-je peur de ceux qui font association avec son nom? ''.

Cependant, d'autres journaux proches du parti au pouvoir, font savoir que la visite de Gbagbo dans la Mé a été un échec. ''Fiasco total et cinglant désaveu pour Laurent Gbagbo, l'ex chef d'État panique et déclare la guerre au Rhdp '', mentionne Le Jour Plus à sa Une.

L'Expression affiche à sa page d'ouverture : '' Difficile mobilisation dans la Mé, Gbagbo ne fait plus rêver le peuple Akyé. Des chefs traditionnels boudent le président du Ppa-Ci ''. Le Mandat mentionne à sa première page: '' Région de la Mé, cinglant désaveu pour Gbagbo''.

Le Patriote, de sa côté, barre à sa Une ''Visite de Gbagbo dans La Mé, du bruit pour si peu...''. La titrologie de ce lundi fait également cas du report du 7e congrès extraordinaire du PDCI.

'' Bediė clot définitivement le débat", titre Dernière Heure Monde, quand Le Nouveau Réveil indique à sa première page : '' Pdci-Rda, report du congrès extraordinaire, il n'y a pas le feu en la demeure".