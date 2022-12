Côte d'Ivoire : Le RHDP et le PPA-CI accordent leur violon à Adzopé

Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, séjournera dans la région de la Mé du vendredi 9 au samedi 10 décembre 2022. À la suite des menaces de boycott de la visite de l'ex-chef d'État à Adzopé, le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire et le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) ont accordé leur violon.

Côte d'Ivoire : Le PPA-CI échange avec le RHDP avant la visite de Gbagbo dans la Mé

L'affaire a fait grand bruit. Des individus se sont dressés contre l'arrivée de Laurent Gbagbo dans la région de la Mé. Ces gens revendiquant une proximité avec le Premier ministre Patrick Achi ont menacé de boycotter la visite du fondateur du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) à Adzopé. Les affiches annonçant la venue de l'ex-chef d'État ont même été déchirées.

Après tous ces soubresauts, le RHDP et le PPA-CI ont décidé de se parler. En effet, le professeur Boni Bella, président du comité d'organisation de la visite de Gbagbo dans la Mé et l'honorable Sanon Koffi Marcel ont eu une rencontre "en vue du règlement de cette situation fâcheuse" sous l'initiative du préfet de la région de la Mé.

"En ma qualité de président du comité d’organisation de la visite du président Laurent Gbagbo à Adzopé et en accord avec le député RHDP d’Akoupé, l’honorable Sanon Koffi Marcel, nous appelons toutes les organisations de jeunesses de la région de la Mé à se départir de toute violence de quelque nature que ce soit, pour privilégier l’entente, la convivialité et l’amour entre nous, filles et fils de la Mé", a indiqué Boni Bella dans un communiqué.

Boni Bella a également précisé que les dates de l'arrivée de Laurent Gbagbo dans la région de la Mé sont maintenues pour les 9 et 10 décembre 2022, comme annoncé. Le meeting du fondateur du PPA-CI aura bel et bien lieu au stade Alassane Ouattara d'Adzopé, a-t-il ajouté.