The Bachelor sur Canal+pop: Sarah, amie de Joël, penche pour Riane 

Les choses se passent bien pour Riane dans ce 10e épisode de l’émission télé réalité The Bachelor, diffusé sur canal+pop samedi 10 décembre 2022 et dans lequel Sarah, ami intime de Joël, a fait son choix.

The bachelor : Stephanelle et Riane au pays de la Teranga

La course pour conquérir le cœur de Joël Williams se poursuit. Pour cet épisode 10, les deux finalistes, Riane et Stephanelle, ont eu droit à un voyage au Sénégal où chacune d’elles, a passé un moment d’intimité avec Joël Williams.

Cette phase de la télé réalité animée par la ravissante influenceuse et actrice, Emma Lohoues, fait encore couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux.

Ce dixième épisode en plus d’être décisif pour The Bachelor, a beaucoup penché pour la douce Riane.

Après que Joël Williams a passé un moment intime avec ses deux candidates finalistes, il a plu à The bachelor de faire appel pour la deuxième fois, à son ami intime, Sarah, afin qu’elle l’oriente sur Riane et Stephanelle.

Sans faux fuyant, suite à l’entretien avec chacune d’elles, Sarah a partagé son choix à son ami (The bachelor). ‘’Si je devrais faire un choix, je pencherais pour Riane. Parce que c’est une personne déterminée, posée et elle sait où elle va’’, s'est-elle exprimée tout en précisant que le choix revenait toutefois à Joël.

20 candidates au départ, il ne reste plus que deux concurrentes. Qui d’entre elles, sera l’heureuse élue du cœur de The Bachelor ? Si on s'en tient à l'attitude de l’ami proche de Joël Williams, Sarah, Riane est bien partie pour la suite.

Suspendu aux lèvres de Joël Williams (The bachelor), le prochain épisode de l’émission télé réalité se tiendra le samedi 17 décembre 2022 sur canal+pop.

Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci