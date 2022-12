Côte d'Ivoire: Obam's veut défier le Palais de la culture de Treichville

Pour la première fois de sa carrière, l’auteur du tube à succès ‘’rein’’, Obam's sera en concert live le 18 décembre 2022 au palais de la Culture de Treichville. L’information a été donnée le vendredi 9 décembre 2022 au Horse club sis à Cocody.

Obam’s annonce deux nouveaux singles à ses mélomanes le jour du concert

Qui est Obam's ?

Organisé par les maisons de productions +40 prod et ‘’nous sommes 1’’, ce premier challenge de Obam's s’annonce inédit et placé sous le thème : ‘’cohésion sociale’’.Obam's promet un concert live d’une heure à ses fans. ‘’Cette conférence n’est qu’une confirmation de ce concert qui sera inédit. Je vais offrir à mes fans un spectacle comme un film. Ça sera du jamais vu. Un spectacle exclusif d’une heure’’, a-t-il déclaré.Pour l’artiste aux salopettes, le thème du concert n’est pas fortuit. ‘’Ce concert sera l’occasion pour la population de se retrouver, échanger, se pardonner et de communier autour de la musique’’, a-t-il indiqué ajoutant que deux singles seront dévoilés au public dans ‘’un style différent’’.Selon le producteur de l’article, Troh Joël Diomandé, ce spectacle veut faire un clin d’œil à l’année 2023 qui s’annonce avec les élections municipales.‘’Sensibiliser la jeunesse à maintenir et sauvegarder la cohésion sociale. Nous voyons 2023 avec les élections municipales, nous voulons dire aux jeunes de rester unis dans une Côte d’Ivoire solidaire. Enfin surtout aux populations de célébrer la fin d’année dans la convivialité’’, a-t-il fait savoir.Notons que le concert est placé sous le parrainage du ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Berthin dit KKB. Les tickets sont encore disponibles chez Hassan 220, au centre culturel d’ Abobo , à Cosmos Yopougon à 5.000 Fcfa, 10.000 Fcfa, et 20.000 Fcfa.De son vrai nom, Yves Fabien Mondo, Obam’s est un artiste chanteur, danseur, chorégraphe et auteur compositeur ivoirien. Il aborde le style coupé décalé. Il est auteur du tube à succès ‘’rein’’ avec plus de 12 millions de vues.D’ailleurs, l’artiste dispose d’un riche patrimoine discographique truffé de singles tels que : ‘’ on force pas’’ (2019), ‘’hommage à Dj Arafat’’ (2020), ‘’ça prend’’ et ‘’beyoncé’’ en 2021. Sans oublier le remix de son tube à succès ‘’rein’’, fait avec Ténor. Mariam Ouattara : afrique-sur7.ci