Canal+pop: The Bachelor (Joël Williams) répond à ses détracteurs

Animée par la ravissante femme d’affaires et influenceuse, Emma Lohoues, l’émission The Bachelor Afrique francophone est une télé-réalité diffusée sur Canal+pop et qui bat son plein sur les réseaux sociaux depuis son premier épisode. Le départ de Nadia Mas avec qui The Bachelor avait une grosse connexion, fait couler beaucoup d’encre. Nombreux sont ceux qui qualifient cet acte d’injuste et de dévalorisant pour la femme.

Joël Williams (The Bachelor): ‘’ça ne sert à rien de me donner des conseils’’

Au centre des polémiques, Joël Williams (The Bachelor) dit sa part de vérité à certains internautes. ‘’Je vous ai dit: ça ne sert à rien de me donner des conseils sur qui choisir car l'émission a fini d'être tournée depuis au moins 6 mois. Donc c'est déjà fait’’, a-t-il indiqué. Il a relevé qu’il ne sera guère en mesure d’assouvir aux exigences de tous.

‘’Bien sûr, je ne pourrai pas dire qui est la gagnante mais après, il ne s'agit pas de gagnante. Il s'agit de trouver quelqu'un qui me correspond au mieux. Ce n'est pas une compétition, on n'est pas dans un concours à l'amour. Donc pourquoi systématiquement, la gagnante? On ne gagne pas, on ne gagne rien en fait’’, a-t-il rétorqué.

Au départ, 20 jeunes belles filles étaient en lice pour séduire Joël Williams. Il ne reste plus que deux candidates, notamment Riane et Stéphanelle. Il faut rappeler que la finale de l’émission de téléréalité se tiendra le samedi 10 décembre 2022 à 20h30 sur Canal+pop. Le dernier épisode qui se jouera avec Riane et Stephanelle, sera véritablement décisif.

Mariam Ouattara : Afrique-sur7.ci