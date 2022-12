Tournoi Tchin-Tchinn 2023: Molaré va inscrire une équipe

Le boss du Coupé-décalé, Molaré, a fait une importante annonce concernant la deuxième édition du tournoi Tchin-Tchinn. Ce qu'il a dit.

Tchin-tchinn 2023 : Molaré fait une importante annonce

Jonathan Morrison a conquis le cœur de la jeunesse ivoirienne en organisant la première édition du tournoi de petits poteaux dénommé Cam Tchin-Tchinn, durant les dernières vacances 2022. Un tournoi qui a connu un véritable succès. Jonathan a même respecté toutes les promesses qu'il a faites lors du lancement de la compétition.

L'équipe d'Adjamé MC, grand vainqueur de cette première édition, a effectivement empoché la somme de 40 millions de Fcfa. L'equipe de Bassam, finaliste malheureux, a également reçu ses 20 millions de Fcfa. Le meilleur buteur et le meilleur joueur ont empoché chacun, 5 millions de Fcfa. Exactement comme l'avait promis Jonathan Morrison.

Pour l'édition future, Jonathan Morrison a annoncé que celle-ci verra la participation de 24 équipes et dont le président sera élu pour un mandat de 4 ans par étude de dossiers. Le Vainqueur de cette deuxième édition, repartira avec la somme majestueuse de 100.000.000 FCFA, le deuxième, 10.000.000 FCFA, le troisième, 5 000.000 FCFA et le meilleur joueur, 5.000.000 FCFA...

La CAM Tchin-Tchinn 2023 se jouera entre le 11 Juin et le 13 Août 2023. Mais Jonathan Morrison, lui, a déjà entamé les préparatifs. Ce mardi 6 décembre 2022, il a posté un visuel sur sa page Facebook afin de demander à ses fans s'ils étaient prêts pour la deuxième édition du Tchin-Tchinn. Un message qui a bien évidemment suscité de nombreux commentaires dont celui de Molaré qui a fait une importante annonce.

'' Je dois inscrire mon équipe. Déposez; si on gagne, je ne veux pas 100 millions. On prend 50 millions et on investit 50 millions dans un projet pour aider les jeunes. Inscris mon équipe'', a-t-il écrit.