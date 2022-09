Tchin-Tchin 2022: Jonathan Morrison fait gagner à Adjamé, 40 millions

Adjamé M C est le sacré vainqueur de la première édition du tournoi Cam Tchin-Tchin 2022 devant Bassam MC, au terme de la finale organisée par Jonathan Morrison le dimanche au Palais des sports de Treichville.

Tchin-Tchin 2022: Jonathan Morrison tient son pari, Adjamé MC empoche 40 millions CFA, Bassam MC, 20 millions CFA

Dimanche 25 septembre, a eu lieu la grande apothéose du tournoi Cam Tchin-Tchin 2022. L’équipe d’Adjamé MC s’est adjugé le trophée du vainqueur en battant en finale l’équipe adverse sur le score de 1-0, devant un public qui s’est bien régalé.

Malgré l'augmentation du prix des tickets d'entrée de 2000 à 10 000 et 20 000 CFA, le palais des sports affichait complet.

Au nombre des spectateurs invités, des personnalités comme l’immense Didier Drogba ou encore Fabrice Sawegnon, Directeur du Groupe Life qui a cru en ce projet dès les premières heures en apportant son soutien au promoteur Jonathan Morrison.

L’équipe d’Adjamé s’est montrée plus solide et plus conquérante en obtenant le plus d’occasions franches dans cette partie. Le penalty manqué d’Adjamé a été vite oublié quelques minutes après, grâce à un but de Salif Déchargé, une frappe éclair qui a surpris tout le monde.

Ce dernier, nominé pour le Ballon d’Or du tournoi, a servi une masterclass, dimanche soir.

Le score 1-0 de la première mi-temps est resté inchangé en seconde période.

“À l’extérieur, la police a été obligée de mettre de l’ordre, en lançant parfois des grenades lacrymogènes… Dispositif sécuritaire renforcé. Environ 150 policiers mobilisés”, a-t-il témoigné.

Cette belle aventure qui s'achève est celle d’un homme humble et courageux qui aura choisi de faire profil bas devant les railleries des réseaux sociaux et les menaces de certains dirigeants de fédérations sportives, prêts à parier sur la grosse honte que le jeune promoteur essuyerait au terme du tournoi.

Comme promis, Adjamé, vainqueur de cette édition, devrait repartir avec la somme de 40 millions CFA de récompense tandis que Bassam, le finaliste, est censé empocher 20 millions CFA.

Pari raté donc pour les détracteurs de Jonathan Morrison car le Tchin-Tchinn 2022 vivra, vive l'édition 2023.