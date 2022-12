Côte d'Ivoire : Pourquoi Gbagbo tient au retour de Soro Guillaume

Laurent Gbagbo a encore appelé au retour de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Lors d'un meeting tenu le samedi 10 décembre 2022 à Adzopé, le président du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) a fait savoir que son ancien Premier ministre doit rentrer à Abidjan.

Côte d'Ivoire : Depuis Adzopé, Gbagbo appelle au retour de Soro Guillaume

Laurent Gbagbo a animé un meeting à Adzopé le samedi 10 décembre 2022. L'ex-chef d'État ivoirien a profité de l'occasion pour plaider en faveur de Soro Guillaume, en exil depuis décembre 2019. Le fondateur du PPA-CI a d'abord salué le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire.

"Là, j'ai appris une bonne nouvelle. Que Blé Goudé, qui était avec moi à la CPI, est rentré. C'est une très bonne chose. Au moment où je parle, il doit être à Guibéroua, c'est une bonne chose et ça c'est un chapitre qui est clos. Maintenant il reste Soro Guillaume", a laissé entendre Laurent Gbagbo.

Pour l'ancien homme fort du FPI (Front populaire ivoirien), le patron de GPS (Générations et peuples solidaires) n'a rien à faire en exil. "Il faut lui dire de rentrer. Je demande que Soro Guillaume rentre dans son pays. Parce que souvent on dit oui, c'est un enfant qui est impoli, il prépare tel coup, mais moi il ne préparait pas un coup, il a fait un coup contre moi. Il a fait une guerre civile qui est partie de Ouagadougou, avec la complicité du Burkina, et d'autres pays", a rappelé Gbagbo

Au cours de son allocution, le "Woody" de Mama a également déclaré qu'à cette époque, il a établi la confiance entre lui et Soro Guillaume en signant l'accord de Ouagadougou en présence de Blaise Compaoré, le parrain de l'ancien chef rebelle. "Je dis bon allons en Côte d'Ivoire et je l'ai nommé Premier Ministre. Il a été étonné. Donc il y a plusieurs manières de tuer les conflits politiques. Il faut donc que Soro Guillaume rentre. Quand il va rentrer, il n'y aura plus de problèmes de son côté en tout cas", a ajouté Laurent Gbagbo.