Côte d'Ivoire: L’after-work de l'APS-CI pour mutualiser les efforts

Les acteurs du 7ème art et de l’audiovisuel ivoirien se sont retrouvés le temps d’une rencontre pour échanger le week-end dernier au siège de Martika Production à la Riviera 2 en présence de la Ministre de la culture et de la francophonie, Françoise Remarck. Pour le président de l’Association des Producteurs de Séries Télévisées de Côte d’Ivoire (APS-CI), Jean-Hubert Nakam, il était important pour les membres de cette organisation de rencontrer pour mutualiser leur effort.

Jean-Hubert Nakam, président de l’ APS-CI: ‘’L’objectif de cette rencontre a pour but de continuer la mutualisation au sein de l’APS-CI"

‘’L’objectif de cette rencontre a pour but de continuer la mutualisation au sein de l’APS-CI. Il a aussi comme motivation cette réunion les derniers prix que des membres de l’APS-CI, ont glanés lors de la Nuit Ivoirienne du Septième Art (NISA) et des producteurs à l’extérieur de la Côte d’Ivoire comme le Sotigui au Burkina Faso et le festival Talent au Gabon’’, a déclaré Jean-Hubert Nakam.

Selon le président de l’APS-CI et directeur de Martika Production, c’était d’abord un after-work au départ. Les membres avaient prévu de discuter de différents sujets, mais elle a pris une autre tournure avec la présence de la tutelle. ‘’Avec la présence de la Ministre de la culture de la francophonie, nous avons parlé à bâton rompu’’, souligne-t-il. Avant de préciser que ce sera des rencontres à renouveler de façon régulière afin de renforcer leur capacité et lezur reflexion. Ils doivent également reprendre des discussions avec toute la chaîne de métier à savoir les scénaristes, les réalisateurs et les acteurs.

Patricia Kalou, commissaire générale de la Nuit Ivoirienne du Septième Art (NISA) et présidente de la Conférence des Producteurs Audiovisuels de Côte d’Ivoire (CPACI), présente s’inscrit dans la dynamique de synergie avec l'APS-CI. ‘’La CPACI est la maison-mère et il y a 4 associations en son sein. Nous avons été invités aujourd’hui pour parler avec l'APS-CI et apporter notre caution à tout ce qu’ils font. Nous avons les mêmes problématiques et travailler en synergie ensemble’’, précise-t-elle.

Déjà, à partir du mois de mars 2023, l’APS-CI compte recevoir chaque trois mois un secteur d’activité comme les banques, les assurances, les annonceurs et les chaînes de télé. Elle regroupe aujourd’hui 25 producteurs essentiels de la production de contenus de format séries télévisées en Côte d’Ivoire.