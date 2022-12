Côte d’Ivoire: L’imam Cissé Djiguiba lance les activités de la Fondation MLS

L’imam de la grande mosquée du Plateau, Cissé Djiguiba, a procédé les vendredi 09 et samedi 10 décembre 2022, au lancement officiel des activités de la Fondation Mamadou Lamine Sy (MLS), à Agboville. Une occasion toute trouvée par l’homme de Dieu, parrain de la cérémonie, pour exhorter les fidèles musulmans, au partage et au vivre ensemble.

L’imam Cissé Djiguiba: "Une ONG est créée avec un objectif de promouvoir un acte humanitaire"

« Il est très important que les actions de la fondation puissent apporter un mieux-être aux personnes les plus démunies : les orphelins, les veuves. C’est-à-dire nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. C’est une recommandation forte de l’islam et le sens de la zakat », a expliqué le recteur de la mosquée Salam du Plateau. Puis, il a égrené les missions d’une Fondation. « Porter assistance aux populations victimes de catastrophes naturelles comme les inondations ; contribuer aussi dans le domaine de l’éducation, de la formation et bien d’autres domaines ; faire la promotion de la paix, de l’unité, de la cohésion sociale, font partie des actions d’une fondation. Voyez-vous qu’il y a beaucoup de choses à faire.

C’est pourquoi, je ne peux que prier pour le rayonnement de cette fondation qui vient s’ajouter à d’autres fondations. Aussi, allons-nous prier Dieu afin qu’il donne aux initiateurs de la Fondation Mamadou Lamine Sy, les moyens de leurs ambitions, de leurs espérances pour répondre aux appels des nécessiteux non seulement à Agboville mais partout en Côte d’Ivoire et dans le monde », espère l’imam Cissé Djiguiba.

« Une ONG est créée avec un objectif de promouvoir un acte humanitaire, notamment : la prise en charge des orphelins, la lutte contre le VIH/Sida et même pour la salubrité de la ville. Bref, une ONG peut être créée pour action spécifique humanitaire mais une fondation va au-delà d’Agboville, de la Côte d’Ivoire. Une fondation est en relation avec toutes les fondations au monde parce que son envergure et ses actions embrassent toutes les activités humaines dans lesquelles il y a un acte humanitaire à poser…C’est pourquoi, je pense que notre Fondation Djigui la grande espérance sera une fondation sœur à la Fondation Mamadou Lamine Sy », a promis le directeur général du Groupe média Albayane, en présence de prof.

Bamba Mamadou, représentant le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, par ailleurs président du Conseil régional de l‘Agnéby-Tiassa, invité d’honneur.

Présidant la cérémonie, Touré Yacouba dit SFR a indiqué que, la Fondation MLS est un catalyseur des actions sociales du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, à Agboville. « Le développement doit être toujours suivi du social. Et, au Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, nous avons eu l’habitude d’assister, de soutenir les veuves, les orphelins par le biais de ces associations qui sont plus proches des populations. C’est pourquoi, nous n’avons pas hésité à associer notre image à cette importante activité. Et ce, afin de les encourager à poursuivre dans cette voie et leur dire que, nous serons toujours à leurs côtés pour les accompagner », s’est engagé le conseiller régional, SFR.

Près de 200 kits scolaires et des vivres ont été distribués à des orphelins et veuves de la commune.

Créée en 2021, la Fondation Mamadou Lamine Sy est dirigée par Sy Boucabar.

Expression de la volonté de perpétuer les valeurs d’intégrité, d’amour, de solidarité et de partage de feu Mamadou Lamine Sy, elle a pour principal objectif d’apporter une assistance aux personnes vulnérables.

Tizié TO Bi

Correspondant régional