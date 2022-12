Bouaké - Municipales et régionales 2023: Amadou Koné s'en remet au Président Ouattara

Plus de 4000 femmes réunies au sein de la coordination de l’union des femmes RHDP du Gbêkê ( centre) ont célébré le ministre Amadou Koné, membre du Directoire du RHDP, député de Bouaké commune et secrétaire départemental RHDP de Dar-Salam pour ses nombreuses actions en faveur du développement et du rayonnement de Bouaké. Mais également pour son dévouement à la paix et à la cohésion sociale et nationale. C’était le samedi 10 décembre 2022 au siège régional du RHDP à Bouaké. Il a été fait l’homme politique de l’année 2022 de Bouaké.

Gbêkê - 4000 femmes du RHDP à Amadou Koné: "Nous avons décidé à l’unanimité de soutenir et de porter notre choix au ministre Amadou Koné"

Belle mobilisation des femmes RHDP du Gbêkê ce samedi 10 décembre 2022 au siège du parti à l’initiative de l’UF-RHDP avec la présidente Amy KEITA. Une cérémonie d’hommage des femmes de Bouaké au Ministre Amadou Koné, député de Bouaké, pour son leadership et son engagement pour le développement de Bouaké et le bien-être de ses populations.

Placée sous le thème « Amadou Koné ou l’impact d'une vision sur le rayonnement de Bouaké » la journée d’hommage de la coordination de l’union des femmes RHDP du Gbêkê au ministre des Transports Amadou Koné, fils et cadre de Bouaké, est l’aboutissement selon les organisateurs d’un long processus : celui qui a vu réconcilier les acteurs politiques de Bouaké autrefois divisés. Une sortie de crise que les 4000 femmes réunies au sein de la coordination venues de Bouaké et Bouaké Sous-préfecture , Beoumi, Botro et Sakassou attribuent au ministre Amadou Koné.

Pour ces femmes du parti au pouvoir, leur mentor ( Amadou Koné) est l’incarnation du chef de l’Etat dans la région du Gbêkê

Ainsi ont-elles rappelé les nombreuses actions et réalisations à son actif.

Au plan politique

Selon la présidente Amy Keita, elles et ses sœurs et mamans ont, sous le leadership du ministre Amadou Koné bénéficié au plan politique de sa sagesse dans la conduite des affaires au sein du RHDP.

Elle en voudra pour preuve selon elle, la maestria avec laquelle il a su manager lors des élections départementales permettant ainsi à Bouaké de vivre une élection apaisée, fruit d’une liste consensuelle.

La dotation et l’équipement d’un siège régional ultra moderne et le plus beau de tout le pays. De nombreux dons en matériel de mobilité aux responsables des Structures du parti ( plus d’une centaine de motos, des véhicules). La remise de mégaphone à tous les GEP, la prise en charge financière de toutes les opérations liées aux processus électoraux depuis plusieurs années ect.

Au plan socio-économique

L’avènement de la SOTRA à Bouaké, le Bitumage de plus de 60 km de route, la construction du grand marché de Bouaké, du nouveau CHR, les hôpitaux généraux de Belleville et de Nimbo, l’Institut de cardiologie du CHU, la piscine municipale, le nouveau stade de Bouaké ect.

Au plan social

La prise en charge sanitaire de plus de 200 malades avec plusieurs cas d’intervention chirurgicale à coût de plusieurs millions de fcfa, l’octroie de pèlerinage à la Mecque à des fidèles musulmans, dons aux communautés chrétiennes et musulmanes de vivre et non vivre lors du carême chrétien et jeûnes musulmans, la mise en place d’un fonds d’appui aux femmes et aux jeunes de 40 millions de fcfa, la création de 500 emplois jeunes avec le déploiement de la SOTRA à Bouaké.

Au plan sécuritaire

A en croire toujours Mme Amy Keita, hier capitale de la guerre, Bouaké est devenu aujourd’hui capitale de la paix grâce au leadership du ministre Amadou Koné. Retrouvant ainsi sa quiétude grâce également aux efforts conjugués des forces de l’ordre et des populations sous la houlette du ministre Amadou Koné qui a su rassurer par sa présence pratiquement tous les week-ends à Bouaké.

« vous êtes le vagabond de la charité et le rayonnement de Bouaké tire sa source dans la rivière de votre vision » a soutenu Mme Amy Keita.

Aux femmes venues massivement exprimer leur soutien et reconnaissance au ministre Amadou Koné, la présidente de la coordination de l’union des femmes RHDP du Gbêkê a dit :

« Nous avons décidé à l’unanimité de soutenir et de porter notre choix au ministre Amadou Koné pour lui témoigner notre affection maternelle » a-t-elle fait savoir avant de conclure :

« La coordination de l’union des femmes RHDP se tient à vos côtés Monsieur le ministre. Elle reste à votre écoute pour l’exécution de tous les mots d’ordre et les missions que vous lui confierez. Enfin les élections locales de 2023 et présidentielle de 2025 sont pour nous un défi à vos côtés ».

Ce que Amadou Koné a dit aux femmes RHDP de Bouaké

Amadou Koné ému et fier de cette mobilisation exceptionnelle et spontanée a remis une enveloppe de 2,5 millions de fcfa aux femmes venues le magnifier avant de leur passer un message .

« Elles sont nombreuses les femmes, nos mamans qui sont sous les bâches dehors. Nous allons trouver un grand terrain prochainement. Je voudrais féliciter Amy Keita et son équipe pour cette belle mobilisation… Donc on peut faire de telles mobilisations avec le cœur ? Je voudrais vous assurer que chaque jour je me pose une seule question : qu’est ce je peux demander au président Alassane Ouattara et au premier ministre Achi Patrick pour mes mamans de Bouaké ? Pour ce qui est des réalisations et du rayonnement de Bouaké, il faut retenir une seule chose : c’est grâce au président Alassane Ouattara. Je voudrais vous exhorter à continuer de travailler pour la paix et l’union. Car un jour la vérité triomphera du mensonge. Il faut le relever, si Bouaké rayonne c’est aussi grâce aux cadres et permettez-moi de saluer le maire Nicolas DJIBO et tous ceux qui contribuent à faire avancer Bouaké.

Enfin soyons reconnaissants au président de la République. Et le premier acte de reconnaissance c’est l’opération d’enrôlement dans le cadre de la révision de la liste électorale. Le président Alassane Ouattara me charge donc de vous dire d’aller vous faire inscrire sur la liste électorale si vous aimez Bouaké. Car seuls ceux qui seront sur la liste électorale voteront leur candidat et pour nous ici à Bouaké seul le président Alassane Ouattara nous indiquera au moment venu celui qui va être notre candidat », a lancé Amadou Koné.

A la fin de la cérémonie, plusieurs cadres du parti notamment les 9 secrétaires départementaux sur les 14 que compte le département politique RHDP de ( Bouaké, Bouaké Sous-préfecture, Djebonoua et Brobo) qui ont accepté de faire bloc autour du ministre Amadou Koné ont été distingués. Le ministre Amadou Koné a été fait l’homme politique de l’année 2022 par les femmes RHDP de Bouaké.