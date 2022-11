Bouaké : Amadou Koné distingué pour ses efforts en faveur de la paix

La Fédération pour la Paix Universelle (UPF), section Côte d’Ivoire, a tenu son sommet régional les 25 et 26 novembre 2022 à Bouaké, sous le thème : « Paix, interdépendance et développement ».

Sommet de l’UPF à Bouaké : Amadou Koné fait Ambassadeur de la paix

A l'issue de ces assises qui ont réuni les acteurs de la société civile et ceux de l'administration publique autour des notions de paix, des personnalités ont été distinguées au rang d'Ambassadeurs de la paix, parmi lesquelles, le Ministre des Transports Amadou Koné, fils de Bouaké.

Une distinction bien méritée de celui que les populations de la capitale de Gbêkê appellent affectueusement "AK". Selon M. Aka Sayé Lazare, président de l'UPF, « cette récompense traduit la reconnaissance de notre organisation au Ministre Amadou Koné pour ses efforts en faveur de la paix et de la cohésion sociale à Bouaké".

Sensible à cette reconnaissance à son égard, le Ministre Amadou Koné a réitéré son attachement aux valeurs de paix et de cohésion, qui sont des gages, selon lui, de stabilité et de développement durable.

"Avec humilité, nous devons tous accepter d’installer la paix dans son cœur, en mettant toujours en avant l’amour du prochain", a conseillé le député de Bouaké commune, avant d'exhorter les populations de Bouaké et, au-delà, l'ensemble des filles et fils de la Côte d'Ivoire, à continuer de travailler ensemble pour le développement du pays.

Amadou Koné a également saisi l’occasion pour rendre hommage, à son tour, aux guides religieux, Mgr Siméon Ahouhanan (catholique) et Badjawari Touré (musulman) et aux personnes de bonne volonté, qui n'ont cessé de travailler pour la paix et la stabilité à Bouaké et dans toute la région de Gbêkê.

