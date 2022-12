Côte d'Ivoire : Amadou Koné reçoit les journalistes sportifs de la CJSRPCI à Bouaké

Une délégation de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d’Ivoire ( CJSRPCI) conduite par son président Arnaud Gasa Atse a été reçue en audience par le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné le vendredi 9 décembre 2022 à la résidence du ministre à Bouaké. Les journalistes étaient venus exprimer leur reconnaissance au ministre Amadou Koné pour sa forte contribution au développement des sports à Bouaké et lui remettre un tableau d’honneur dans le cadre des festivités marquant le 10e anniversaire de l’organisation couplées de la 1ere édition de la nuit du mérite sportif organisées les 6, 7 et 8 décembre 2022 à Bouaké.

CJSRPCI : une délégation des journalistes sportifs des radios privées chez Amadou Koné ( Bouaké-Côte d’Ivoire)

Parrain des festivités marquant le 10e anniversaire de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d’Ivoire ( CJSRPCI) couplées de la 1ere édition de la nuit du mérite sportif, tenues du 6 au 8 décembre 2022 à Bouaké, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude au chef de l’Etat SEM Alassane OUATTARA. Qui dans sa vision pour le développement de la nation ivoirienne a fait du sport, un levier de brassage des populations et des peuples, mais également de création d’opportunités et d’insertion socioprofessionnelles pour la jeunesse ainsi que du rayonnement du drapeau national orange-blanc-vert.

En témoigne les nombreux et importants investissements engagés dans ce secteur depuis ces dernières années.

Le ministre Amadou Koné a aussi réitéré ses vives félicitations à son homologue le ministre des sports Danho Claude Paulin qui assure avec conviction et détermination sa mission gouvernementale, notamment en ce qui concerne la promotion des disciplines sportives et la création des conditions d’une économie sportive nationale productive.

Enfin Amadou Koné a assuré de son soutien et de sa disponibilité à tous les acteurs sportifs de Côte d’Ivoire et particulièrement la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d’Ivoire avec à sa tête son jeune frère Arnaud Gasa qui l'a choisi comme parrain et la ville de Bouaké qui lui est chère pour abriter les festivités du 10e anniversaire de leur organisation.

Il leur a remis une enveloppe de deux (2) millions de fcfa comme appui.

Sercom Amadou Koné