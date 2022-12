Côte d'Ivoire: Amadou Koné et les transporteurs, fiers du président Ouattara

790 jours après le lancement de ses travaux (5 octobre 2020) par le président Alassane Ouattara, le deuxième terminal à conteneurs du Port Autonome d’Abidjan ( TC2) a été inauguré le vendredi 2 décembre 2022 par le vice-président de la République, Meyliet Koné Tiemoko en présence du Premier ministre Achi Patrick, de la ministre d’Etat Kandia Camara et de plusieurs membres du gouvernement ainsi que de l’ensemble de la communauté portuaire. Occasion pour le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné de réitérer son engagement et celui des acteurs du monde des transports, à faire de la Côte d’Ivoire, un pays prospère et solidaire.

Amadou Koné et les transporteurs s’engagent à faire de la Côte d’Ivoire un pays solidaire et prospère

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a, au cours de la cérémonie d’inauguration du deuxième terminal à conteneurs ( TC2) ce vendredi 2 décembre 2022 au port d’Abidjan, au nom de l’ensemble des acteurs des transports, en particulier ceux du secteur maritime, adressé ses vifs et sincères remerciements au vice-président président de la République Meyliet Koné Tiemoko ainsi qu’au premier ministre Achi Patrick pour leur présence malgré leurs agendas très chargés.

Il n’a pas oublié le chef de l’Etat Alassane Ouattara, grâce à qui ce projet a vu le jour mais également qui a permis la présence de toutes ces hautes personnalités.

« Je vous prie de bien vouloir transmettre au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, toute notre gratitude car c’est bien grâce à sa politique de développement de la Côte d’Ivoire, que l’un des plus grands projets d’infrastructure économique de notre pays, d’un coût de 596 milliards de FCFA, est devenu une réalité aujourd’hui » a souligné Amadou Koné.

Amadou Koné et les transporteurs, fiers du président Alassane Ouattara, s’engagent à faire de la Côte d’Ivoire un pays solidaire et prospère.

Transmettant le message des acteurs du monde des transports au président Alassane Ouattara via le vice-président, Amadou Koné a dit :

« Ils me chargent de vous dire qu’ils sont très fiers de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire. Cela, en raison, d’une part, de sa posture de grand homme d’Etat et d’autre part, pour les multiples et importants projets et programmes réalisés ou en cours de réalisation sur l’ensemble du pays.

Ils sont fiers de ces actions qui ont totalement changé la physiologie de l’ensemble de la Côte d’Ivoire.

Ils en sont fiers, car ils sont les principaux utilisateurs des routes, autoroutes, ponts, échangeurs et autres infrastructures réalisées par Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA. Enfin, ils lui disent Merci pour avoir créé les conditions de paix qui ont permis de réaliser ce vaste projet.

Et si les travaux de modernisation du port Autonome d’Abidjan démarrés depuis 2012 en sont arrivés à là aujourd’hui, c’est bien grâce à la stabilité et la paix impulsées par SEM Alassane OUATTARA président de la République », a fait savoir le ministre Amadou Koné qui n’a pas manqué d’associer à ces remerciements le Premier Ministre Patrick ACHI, « qui a assuré un suivi régulier du dossier, ainsi que mes collègues Ministres en charge de l’Economie et des Finances et celui du Budget et du Portefeuille de l’Etat, qui n’ont ménagé aucun effort pour m’accompagner dans la recherche de solution mise en place dans le cadre du financement du projet ».

Le Port d’Abidjan, 85% des échanges extérieurs

Rappelons que le Port Autonome d’Abidjan, c’est 85 % des échanges extérieurs de la Côte d’Ivoire . Ce qui lui vaut l’appellation de poumon de l’économie ivoirienne. À ce titre, le Port se devait de se doter selon Amadou Koné d’infrastructures modernes pour s’adapter aux mutations de son secteur d’activités.

L’une de ces infrastructures est ce deuxième Terminal à Conteneurs qui contribuera, poursuit le ministre des transports, irréversiblement et de façon durable à conforter le Port d’Abidjan au rang de port leader de la sous-région ouest africaine.

Le TC2, une infrastructure compétitive, moderne et écologique

Ce terminal permettra au port d'Abidjan de multiplier par 2,5 sa capacité de traitement des conteneurs en passant de 1 million de TEU/an à 2,5 millions de TEU/an et de recevoir des navires pouvant transporter jusqu’à 14 000 TEU contre 3 500 TEU actuellement.

Il est labelisé « Green terminal » parce que les équipements de manutention et de traitement des conteneurs (portiques de quai, portiques de parc, camions chargeurs,) sont alimentés à l’énergie verte, notamment l’électricité.

Les six(6) Objectifs spécifiques du TC2

Accueillir et traiter des navires porte-conteneurs avec 16 m de Tirant d’eau ou TE (contre 11.5 m de TE avant les projets) et de capacité 14 000 conteneurs (contre 3500 actuellement) ;

Améliorer les cadences de traitement des navires porte-conteneurs ;

Supprimer les temps d’attente des navires ;

Accroître l’attractivité du port d’Abidjan pour les armateurs ;

Doter le port d’Abidjan d’un nouveau terminal labélisé « Green Terminal » grâce à des équipements alimentés à partir de l’énergie électrique

Répondre aux besoins de ses clients, par l’implémentation de solutions digitales et connectées.

Equipements du Terminal :

Les quais du terminal TC2 occupent une longueur de 1.100 m linéaires. Avec un tirant d’eau de - 18 m, un Parc de stockage de 37.5 ha. Il comprend 6 portiques de quai déjà disponibles (à terme 10 au total) , 13 portiques de parc ( RTG) déjà disponibles (à terme 24 au total) , 36 tracteurs déjà disponibles (à terme 47 au total) , 2 élévateurs télescopiques déjà disponibles (à terme 4 au total) et 2 Reach Staker déjà disponibles (à terme 5 au total) pour une capacité annuelle de 1 500 000 EVP ( équivalent-vingt-pieds).

Impacts sociaux

Le TC2 va générer dans sa phase d’exploitation près de 450 emplois directs.

Sercom Ministère des Transport