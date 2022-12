Côte d'Ivoire : Zoro Marc sauve la vie d'un jeune footballeur

L'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire (UFPCI), dirigée par Zoro Marc, a sauvé la vie d'un footballeur ivoirien.

Junior Lahouri se porte mieux grâce à l'aide de Zoro Marc

L’ex-international ivoirien, Zoro Marc, a récemment annoncé la création d’un nouveau syndicat dénommé Union des footballeurs professionnels de Côte d’Ivoire (UFPCI), dont il est le président.

Il a aussitôt été confronté à une farouche opposition de la Fédération ivoirienne de football, qui a publié un communiqué pour faire savoir qu’elle ne reconnaissait que l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) dirigée par Cyrille Domoraud, en tant que groupement d'intérêt lui étant affilié.

De son côté, Zoro Marc n’a pas attendu la reconnaissance de la FIF pour se mettre au service des footballeurs ivoiriens. Le mercredi 16 novembre dernier, l’UFPCI a volé au secours d’un joueur du Club omnisport de Korhogo, malade depuis plusieurs semaines et abandonné par son club.

En effet, Zoro Marc a permis à ce dernier de recevoir des soins plus appropriés à l’Hôpital militaire d’Abidjan.

‘’Suite à la visite des membres de l’Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire -UFPCI à Junior Lahouri, joueur du CO Korhogo, le président Zoro Marc Officiel donne instruction de le conduire à l'hôpital. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous vous donnerons plus d'informations dans les jours à venir",a informé l’UFPCI.

Une intervention qui a certainement sauvé la vie du jeune footballeur. Ce dernier est d'ailleurs sorti de l'hôpital après plusieurs semaines d'hospitalisation.

'' L'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire-UFPCI-à travers son président, monsieur Zoro Marc est heureuse de vous annoncer que le sieur Junior Lahouri, joueur du CO Korogho se porte mieux et a retrouvé son domicile ce Samedi 17 décembre 2022. En effet, après plusieurs semaines passées à l'hôpital, Junior Lahouri retrouve la santé à 80 % et a été autorisé à rejoindre son domicile sous assistance médicale. L’UFPCI, dont la mission est d'améliorer la condition de vie et de travail des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, remercie toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à aider notre footballeur. Junior Lahouri, Dieu veille sur toi et t'accorde la guérison. '', a informé l’UFPCI ce dimanche 18 décembre 2022.