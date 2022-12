Mondial Qatar 2022 : Le Maroc et ses beaux records !

Le Maroc, devenu la première nation africaine à se qualifier pour le dernier carré de la Coupe du monde de la FIFA, a terminé le Mondial Qatar 2022 à la 4è place après avoir été battu par la Croatie à la petite finale de la compétition, samedi 17 décembre 2022.

4e place historique pour le Maroc et l'histoire du football africain

Malgré des défaites contre la France puis contre la Croatie en petite finale (2-1), le Maroc a écrit ce qui restera parmi les plus belles pages du Mondial-2022 au Qatar.

En brisant ce plafond de verre du foot africain, le Maroc a également fait tomber quelques autres records du continent et notamment la plus longue série d'invincibilité par une nation africaine dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le Maroc est resté invaincu pendant six derniers matchs de Coupe du monde (V3 N3).

Les Lions de l'Atlas sont également codétenteurs du record de clean-sheets (match sans encaisser buts) pour l'Afrique en Coupe du monde (7 en tout). D'ailleurs, elle en a encaissé quatre, rien que dans ce Mondial, soit plus que dans le reste de son histoire.

Alors que l’Argentine et la France s’affrontent lors de la finale de la compétition, le cœur des Marocains balance : beaucoup ont dit vouloir regarder un beau match sans aucune préférence quant au vainqueur.

D’autres veulent voir l’Argentine l’emporter, pour que le palmarès de Lionel Messi soit complet : il ne manque qu’une Coupe du Monde à son parcours. Mais d’autres disent être à fond pour la France, avec des « allez les bleus » dans la bouche de plusieurs supporters marocains : ils sont nombreux à supporter le PSG et veulent voir Kylian Mbappé, le grand ami d’Achraf Hakimi, soulever la coupe du monde une deuxième fois.