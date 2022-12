Caravane du ministère de la Construction : Chim-Inter satisfaite

Du 2 au 17 décembre, les communes de Bingerville, Cocody, Koumassi, Port-Bouët, Bonoua et Grand-Bassam ont accueilli la caravane de sensibilisation organisée par le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en collaboration avec la société immobilière Chim-Inter.

Amoulaye Coulibaly (Chim-Inter) salue l’engouement des populations pour la caravane du ministère de la Construction

Au cours de la cérémonie de clôture, le vendredi 16 décembre, à Grand-Bassam, Amoulaye Coulibaly, directeur commercial et marketing de Challenge immobilier international (Chim-Inter), a salué l’engouement des populations pour la manifestation.

« Je pense que le bilan de la caravane est satisfaisant, puisque les populations se sont mobilisées dans les communes. Cela démontre leur intérêt pour cet événement qui a pour objectif d’informer et sensibiliser les habitants sur les services dudit département ministériel. Je remercie monsieur Bruno Nabagné Koné qui ne cesse de multiplier les actions à l’endroit des populations ivoiriennes», a félicité Amoulaye Coulibaly.

Opérateurs économiques, hommes d’affaires, propriétaires de maisons, locataires, autorités religieuses et chefs coutumiers ont pris part à « l’opération tiroirs vides », destinées à faire connaître l’ensemble des réformes initiées par le ministère.

« Désormais, le propriétaire doit obtenir une documentation complète, un Acte de concession définitive (ACD), un contrat de bail et un permis de construire, avant de réaliser une construction », a fait savoir le directeur commercial et marketing de la société ivoirienne immobilière et de BTP.

Amoulaye Coulibaly a, par ailleurs, invité les propriétaires de terre à confier leurs projets aux promoteurs immobiliers agréés. « Chim-Inter étant une entreprise citoyenne, elle met des terrains avec toutes les documentations à la disposition de la population, à partir de 1 500 000 F CFA jusqu’au 31 décembre 2022. C’est un cadeau offert par le PDG Yamoussa COULIBALY », a-t-il annoncé.

Alexandre Kouamé, directeur de cabinet du ministre Bruno Koné, a précisé que la vision du gouvernement est d’offrir aux populations un service de qualité, tout en veillant à leur assurer un cadre de vie décent, assaini, mieux structuré et résilient.