Côte d'Ivoire : Le ministère de la Construction se rapproche de la population, le rôle joué par Chim-inter 

Le Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme organise, du 2 au 17 décembre 2022, à Abidjan, Bonoua et Grand Bassam, la deuxième édition des Journées Portes Ouvertes du ministère, en collaboration avec l'entreprise Challenge Immobilier International (Chim-inter).

Chim-Inter, sponsor officiel de la deuxième édition de la caravane MCL

Une caravane a sillonné les quartiers de la commune de Bingerville, le jeudi 1er décembre 2022, en prélude aux Journées Portes Ouvertes du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

Selon Coulibaly Ismaël, Responsable des Infrastructures informatives au ministère, à travers cette action de sensibilisation, il s'agit de se rapprocher de la population et lui faire comprendre tous les process pour obtenir les actes comme l'ACD et le permis de construire. "Au niveau du contrat de bail qui est l'un de nos produits phares, nous allons expliquer aux propriétaires et aux locataires, l'intérêt d'avoir ce document sécurisé", a-t-il affirmé.

Cette tournée est également, l'occasion de présenter l'une des innovations du ministère de la Construction au niveau des logements sociaux, c'est-à-dire le système intégré de gestion de foncier urbain (Sigfu) qui simplifie et dématérialise toutes les démarches.

"Cet outil permettra au citoyen de faire leur demande dans un environnement sécurisé et obtenir leurs ACD dans un délai réduit", a-t-il souligné. En acceptant de soutenir ces journées portes ouvertes, la société Chim-inter, engagée dans la promotion immobilière, entend apporter sa pierre à l'ambitieux programme du Président Alassane Ouattara qui vise l'accès au logement pour tous ses compatriotes.

"Chim-Inter est une entreprise citoyenne leader de l'aménagement foncier et de la promotion immobilière en Côte d'Ivoire. Notre ambition est d'œuvrer pour que chaque citoyen ivoirien ait son terrain avec toute la documentation et une maison remplissant les normes requises. Pour nous, si Chim-Inter a été associée à ce grand événement, c'est parce qu'elle est un modèle de respect des procédures édictées par le ministère. Bien évidemment, nous sommes heureux d'accompagner la tutelle dans cette initiative", a déclaré Amoulaye Coulibaly, le Directeur commercial et marketing de Chim-inter avant d'inviter la population du Grand Abidjan à participer massivement aux différentes étapes de la caravane.