Port-Bouët: Le Ministère de la Construction et Chim Inter sensibilisent les populations

A l’occasion de la 4ème étape de la caravane des Journées portes ouvertes du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (Mclu) à Port-Bouët, le samedi 10 décembre 2022, Miss Barakissa Ouédraogo, commerciale à Challenge immobilier international (Chim-Inter), a informé que le sponsor officiel est l’entreprise ivoirienne sur laquelle il faut compter pour investir en toute sérénité dans l’immobilier.

Journées portes ouvertes du Ministère de la Construction : Une commerciale de Chim-Inter donne des assurances aux populations

Répondant à la préoccupation des habitants de Port-Bouët en ce qui concerne les arnaques dont les citoyens sont victimes, Miss Barakissa Ouédraogo a fait savoir que Chim-Inter, une entreprise immobilière et de BTP, a 17 ans d’expérience professionnelle.

« La société a gagné en maturité. Chim-Inter a réalisé plusieurs projets notamment, les logements sociaux à Yamoussoukro (la cité des grâces) et Jacqueville (la cité des merveilles de Jacqueville). Nous respectons nos engagements », a-t-elle argué.

En effet,p le sponsor officiel des journées « Opération tiroirs vides », intervient dans le lotissement, l’aménagement foncier, la promotion immobilière, l’achat et vente de terrain, vente de logement, les travaux de bâtiment, les travaux publics, la location d’engins et le conseil immobilier.

La deuxième édition des journées portes ouvertes du Mclu, a pour but de rencontrer les populations, d'informer les usagers des services du département ministériel, et surtout de recueillir leurs préoccupations et fluidifier la délivrance des actes liés au foncier urbain, l’arrêté de concession définitive, le permis de construire et le contrat de bail.

« J’insiste sur le mot fluidifier, je dirais même accélérer la délivrance de tous les actes que nous produisons après que vous en ayez fait la demande », a indiqué Benoît Guihi, l’inspecteur général, représentant le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné.

Pour rappel, la cérémonie d'ouverture de la caravane a eu lieu le 02 décembre dans la commune de Bingerville.