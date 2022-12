Marcory Zone 4: Une entreprise défie l’autorité du Ministre Bruno Koné

La construction d’un immeuble menace des vies humaines à Marcory. Malgré les nombreuses interpellations, l'entreprise chargée de la construction de l'immeuble continue de faire la sourde oreille. Ce qui se passe.

Il faut une réaction ferme du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Malgré les mises en garde des services du ministre Bruno Nabagné Koné, l’entreprise SCI 171 s’est lancée dans la construction d’un immeuble qui menace des vies humaines et cause de nombreux dégâts aux résidences environnantes. Selon Mme Koffi de l’antenne du ministère de la Construction de Marcory, il a été demandé à l’entreprise incriminée de mettre fin à ses travaux sans succès.

« Malgré la notification adressée à l’entreprise SCI 171 pour un arrêt de ses travaux jugés préjudiciables pour tout le voisinage, elle continue. Nous avons fait ce que nous pouvons jusqu’à mobiliser la police pour obtenir l’arrêt des travaux mais nos efforts sont restés vains. L’attitude de cette entreprise s’apparente à une défiance à l’autorité de l’Etat », affirme impuissante Mme Koffi, responsable de l’antenne du ministère de la Construction de Marcory. Et d’ajouter : « Nous avons exigé l’arrêt des travaux pour qu’un bureau de contrôle évalue les dommages mais sans succès », déplore Mme Koffi. Senerchia Christian, gérant d’une résidence Hôtel, est le premier frappé de plein fouet par l’entêtement de l’entreprise SCI 171.

« Les travaux de cette entreprise ont créé des fissures énormes dans tout l’hôtel. Aujourd’hui, toutes les chambres, les espaces de jeu et de loisirs de notre hôtel menacent de s’effondrer. Pour éviter des pertes en vie humaine, nous avons réduit de 80% nos activités. Nos pertes au regard de la destruction de notre hôtel, sont estimées à un milliard de Fcfa et des dizaines d’emplois ont été détruits par l’attitude de cette entreprise », a indiqué Senerchia Christian. Avant d’avertir : « Cette entreprise ruse avec le ministère de la Construction. Les responsables refusent de nous montrer l’autorisation de permis de construire attribuée par le Ministère de la Construction pour ces travaux importants. Nous n’empêchons personne de construire ou faire ses affaires mais mettre des milliers de personnes en danger en foulant aux pieds les injonctions des autorités étatiques, est vraiment inquiétant. Je suis convaincu qu’Ils n’ont pas fait une analyse du sol avant de lancer cette construction problématique. Cela fait 6 mois que les travaux ont débuté et depuis lors, nous vivons une situation très difficile car les résidences environnantes menacent de s’écrouler à tout moment », déplore Senerchia Christian.

Et de lancer cet appel au gouvernement : « Le chef de l’Etat encourage les investissements privés et accorde une place de choix au secteur de l’hôtellerie et du tourisme dans son programme. Donc le gouvernement ne peut pas assister de façon impuissante à la destruction de notre complexe hôtelier par une entreprise qui piétine les décisions du ministère de la Construction », a indiqué le Gérant de la Résidence Hôtel de La Citée.

A en croire M. Senerchia, toute tentative de rencontre avec les responsables de la société SCI 171, sont restée vaines. « Nous allons saisir la justice puisqu’on ne nous laisse aucun choix. On se demande bien sur quoi se base cette entreprise pour narguer tout le monde y compris les pouvoirs publics », s’interroge Senerchia Christian. Selon des sources proches du dossier, l’entreprise SCI 171 aurait reçu une autorisation pour la construction d’un bâtiment R+2. Le problème, cette entreprise travaille à bâtir un immeuble au-delà du R+2. Conséquence, les importants travaux fragilisent la structure de tous les bâtiments environnants. Notons que toutes les tentatives pour joindre l’entreprise SCI 171 sont restées vaines. Un passage sur le site, le 12 décembre 2022, montre clairement que les travaux se poursuivent malgré les plaintes du voisinage.