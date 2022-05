Immeubles effondrés à Abidjan: Le ministère de la Construction n'est pas fautif

Éviter les effondrements d’immeubles dans le District autonome d’ Abidjan et travailler de concert pour améliorer le cadre de vie des populations, tels sont les engagements pris, lundi, par le ministre Bruno Koné et le Gouverneur Beugré Mambé, lors d’une réunion bilatérale.

Beugré Mambé (Gouverneur du District d' Abidjan ): "Pour ce qui est des effondrements, les agents du ministère en charge de la construction ne sont pas fautifs"

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (MCLU), Koné Nabagné, et le Gouverneur du District autonome d’Abidjan, Beugré Mambé, ont échangé autour des sujets liés à la mobilité, à l’habitat et au loisir.

Une rencontre “satisfaisante”, selon le ministre Koné Bruno qui a été initiée en vue d’”établir un pont” entre le ministère et le District sur les missions voisines autour du périmètre urbain, de sa planification et de la mobilité, rapporte l'agence ivoirienne de presse.

S’appuyant sur la signature de plusieurs textes de loi et de mesures, le ministre en charge de la construction a apporté des réponses aux nombreuses préoccupations soulevées par le Gouverneur Beugré Mambé et ses collaborateurs notamment sur les questions d’occupations du domaine public, du permis de construire, des lotissements et de la planification urbaine et de l’aménagement du foncier.

Beugré Mambé a salué l’initiative d’une rencontre “louable et extraordinairement appréciée” par le District qui a permis de balayer tous le champ de préoccupations qui est le leur et d’écouter les réponses du ministre notamment celles liées aux problèmes soulevés par les villages autour des extensions de villages, de lotissements etc.

« La perspective est très bonne », s’est-il félicité, appelant à plus de responsabilité dans la construction afin d’éviter les effondrements d’immeubles dans le District autonome d’Abidjan.

« Pour ce qui est des effondrements, les agents du ministère en charge de la construction ne sont pas fautifs. Nous avons défini le cadre dans lequel le travail doit être fait pour éviter que nous assistions à ce genre de situation. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les maitres d’ouvrages doivent avoir leurs responsabilités », a-t-il conclu saluant les mesures prises par le MCLU pour anticiper sur certains désastres.