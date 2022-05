Maladies congénitales: La Fondation MTN CI soutient l’Institut Pasteur

La Fondation MTN CI, à travers une ligne budgétaire de 25 millions de FCFA, s'engage avec l’Institut Pasteur pour réaliser un pilote du projet d’implémentation du dépistage néonatal systématique de cinq maladies congénitales. Projet pilote inédit en Afrique à ce jour.

MTN Côte d'Ivoire donne un contenu et du sens à la responsabilité sociale des entreprises

Une enveloppe de 22 millions, dédiée à l’achat des intrants pour le dépistage et 3 millions pour la connexion internet et communication des résultats aux parents via le réseau MTN. Tel est l’appui financier que la filiale ivoirienne de l’entreprise leader des Télécoms en Afrique, vient d’apporter comme accompagnement aux à l’Institut Pasteur.

En effet, lundi 30 mai 2022, au siège de MTN Côte d’Ivoire sis au Plateau, l’Institut Pasteur a reçu un chèque d’un montant de vingt-deux millions de Franc CFA de la Fondation MTN Côte d’Ivoire afin de soutenir le projet d’implémentation du dépistage néonatal systématique de cinq maladies congénitales accessibles à un traitement, lit-on dans un communiqué transmis à Afrique-Sur7..

Engagée depuis plusieurs années à accompagner les structures sanitaires, la Fondation MTN Côte d’Ivoire a décidé d’appuyer ce projet en partenariat avec l’Institut Pasteur et ses partenaires afin de faire face à ces maladies congénitales qui ont des conséquences graves sur le développement psychomoteur de l’enfant. Le projet permettra à l’Institut Pasteur d’institutionnaliser le dépistage précoce du nouveau-né, rendre les traitements accessibles à tous et guérir les maladies congénitales. En effet, dépisté dans les premiers jours de sa vie et pris en charge, l’enfant pourra aspirer à une vie sociale, scolaire et professionnelle normale. La mission principal assignée par la Fondation MTN Côte d’Ivoire et les partenaires du projet est de roder le mécanisme du dépistage néonatal, obtenir des chiffres afin de faire des plaidoyers auprès du gouvernement pour la vulgarisation de ce programme à l’échelle nationale.

Ce projet a débuté depuis le mois de février 2022 et la phase active débutera dès l’acquisition des intrants. Rappelons que 1000 nouveau-nés devront être dépistés en six (06) mois.

En effet, les maladies congénitales ont des conséquences graves sur la croissance, le développement et l’avenir de l’enfant. Dépistées trop tard, les conséquences sont le plus souvent irréversibles alors qu’il existe des traitements accessibles à tous. Dépister ces maladies dans les premiers jours de la vie de l’enfant et prises en charge, celui-ci peut aspirer à une vie sociale, scolaire et professionnelle normale.

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat. Elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.

Bien que 60 % du budget annuel de la Fondation MTN CI est dédié à créer des opportunités d’emplois pour les jeunes et les rendre autonomes, la Fondation MTN CI s’investit auprès du gouvernement ivoirien dans les priorités nationales afin de contribuer au développement durable de nos sociétés