" Bruno Nabagné Koné a gagné tous ses galons par le travail" (Bamba Alex)

Le Journaliste professionnel et Expert consultant en stratégies et en Hautes Etudes Internationales, Bamba Alex Souleymane, est revenu sur le Press-Club de l’UNJCI, à la Maison de l’Entreprise dans la commune du Plateau, tenu le Mardi 19 juillet 2022. Ci-dessous, son compte-rendu sur la prestation du ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné.

Bamba Alex Souleymane : " Bruno Nabagné Koné a justifié tout le bien qu’on pense de lui"

« J’ai participé, ce mardi, au mythique Press Club de l’Union nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire qui, de génération en génération, malgré tout, tient son prestige. L’invité de ce talk-show était M. Bruno Nabagné Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Au menu : le passage en revue de toutes les récriminations, les questionnements, les préjugés, les présupposés, les accusations pas toujours justifiées, puis l’atomisation de l’éco-système, les querelles entre chefferies villageoises, les inconduites et autres prévaricateurs véreux qui essaiment partout dans ces secteurs, les problèmes et querelles dans les environnements des cités publiques ou privées etc. Autant de sujets qui ont été passés sinon au scanner, du moins au tamis de la vérité.

A cette estrade de la vérité, l’illustre invité de la Presse nationale et internationale accréditée en Côte d’Ivoire a gratifié l’auditoire d’un savoir-faire ainsi que d’une maîtrise quasi parfaite de ces secteurs ô combien pris dans l’étau de la dichotomie manichéenne du bon et du mauvais, du diable et de l’ange, du mal et du bien. Un univers parfois interlope d’hommes qui portent la cagoule et le masque pour aguicher et abuser l’innocent qui cherche à acquérir honnêtement et légitimement un lopin de terre ou une maison.

Dans ce dédale, le Maître de céans a su démêler l’écheveau, le vrai du faux, avant de dresser un tableau qui projette sur un futur mieux maîtrisé et en adéquation avec ce dont est en droit de rêver un pays porté au pinacle par le Président Alassane Ouattara et auquel il doit ressembler. 4 heures d’intenses échanges, ont meublé ce rendez-vous du partage entre l’illustre invité et la représentation de la presse nationale et internationale.

"Dans la technopole du Président Ouattara, Bruno Nabagné Koné apparaît comme un homme aux qualités transversales"

Le président Jean-Claude Coulibaly a souhaité la bienvenue à l’illustre invité. Moi, j’ai eu l’insigne honneur ; d’être choisi par mes pairs, toutes générations confondues, pour camper le personnage et mettre en exergue les attributs qui forgent sa personnalité : commercial, financier, économiste, ancien DGA puis Directeur général de Côte d’Ivoire Télécom. Voici en quelques traits substantiels, l’homme tel que je l’ai peint et qu’il est perçu par la majorité des Ivoiriens :

« (…) Dans la technopole du Président Ouattara, il apparaît comme un homme aux qualités transversales et capable d’adaptation à tous les environnements (…) Aussi, la devise olympique, irait comme un gant ; à ce technocrate bon chic bon genre : « citius, altius, fortius », c’est-à-dire plus vite, plus haut, plus fort. Il fait certainement partie de cette classe d’hommes de qualité, véritables bourreaux de travail, qui savent, si ce n’est transformer en or tout ce qu’ils touchent, du moins ; en laisser des traces indélébiles partout où ils passent (…)

En témoigne, mutatis mutandis, il est en train de bâtir sa « success-story » sur sa rigueur et ses résultats. Ses méthodes, sa démarche pragmatique, sa connaissance de l’environnement de la construction, de l’urbanisme en font un des technocrates les plus polyvalents de l’équipe gouvernementale (…) ‘’Labor improbus omnia vincit ’’, un travail opiniâtre vient à bout de tout. »

Bruno Nabagné Koné a gagné tous ses galons par le travail. Il a su s’y faire. Voilà les secrets de celui que le Press Club a eu le plaisir de recevoir. Le fils de Kouto dans le septentrion de la Côte d’Ivoire a justifié tout le bien qu’on pense de lui. Les journalistes ont eu suffisamment de matières dans leurs escarcelles. Désormais ils ont des arguments pour étayer leurs différents écrits, analyses et réflexions sur un secteur plutôt mouvant comme celui de la construction et de l’urbanisme ».

Bamba Alex Souleymane

Journaliste professionnel

Expert consultant en stratégies et en Hautes Etudes Internationale