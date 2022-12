États-Unis: Patrick Achi "vend" la destination Côte d’Ivoire au patronat américain

En marge du sommet des leaders Etats-Unis - Afrique, le Premier Ministre ivoirien Patrick Achi était face à la Chambre de commerce américaine à l’occasion d’un rendez-vous économique dénommé « USA Côte d’Ivoire business forum ».

Sommet des Leaders Etats-Unis - Afrique : Patrick Achi présente le potentiel de la Côte d’Ivoire aux entrepreneurs américains

Patrick Achi a invité les chefs d’entreprises américains à rejoindre la vague d’investisseurs intéressés par la destination Côte d’Ivoire. C’était dans la matinée du lundi 12 décembre 2022 à Washington . DC. Face aux hommes d’affaires américains, le chef du gouvernement s’est félicité de la constante amélioration de la qualité des relations entre la Côte d’Ivoire et les Etats Unis. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement notamment la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères Kandia Camara, le ministre des mines, du petrole et de l’energie, Mamadou Sangafowa, le ministre de l’économie et des finances, Adama Coulibaly et le ministre du commerce et de l’industrie Souleymane Diarrassouba, ainsi que de la Directrice générale du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), Patrick Achi a présenté les nombreuses opportunités d’investissement qu’offrent le pays.

Les secteurs clés tels que l’agriculture, l’économie numérique, les mines, ont fait l’objet d’une attention toute particulière des entreprises américaines présentes à cette importante rencontre. Le Premier Ministre a tenu à rassurer le secteur privé américain sur les mesures prises par le Gouvernement pour renforcer la collaboration entre le secteur privé et l’Etat. Le Premier Ministre ivoirien a fait remarquer que malgré l’impact de la COVID 19 sur l’économie mondiale, la Côte d’Ivoire a pu terminer l’année 2020 avec un taux de croissance de 2% pendant que toutes les pays, même les plus développés ont connu la récession économique.

Cette résilience de l’Economie Ivoirienne, est due, selon Patrick Achi, aux nombreuses réformes mises en œuvre dans le cadre du programme Doing Business pour améliorer l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire et au bon fonctionnement global de l’économie nationale.

Pour Patrick Achi, la Côte d’Ivoire à travers ses indicateurs macroéconomiques, est aujourd’hui parmi les économies les plus dynamiques du continent africain. Ces performances font qu’aujourd’hui le potentiel des Ivoiriens de tous les domaines d’activités s’exporte. Parmi les ambassadeurs de la destination économique Côte d’Ivoire, le premier ministre a évoqué le cas de la styliste Lafalaise Dion qui habille la chanteuse américaine Beyoncé.

Le Premier Ministre a demandé aux hommes d'affaires américains de se joindre aux ivoiriens pour développer et construire la Côte d'Ivoire de demain qui, à l'image des États-Unis, se veut un pays ouvert sur le monde extérieur et une terre d'opportunités et de développement.

De son côté, Scott Eisner, président du U.S.-Africa Business Center (USAfBC) à la Chambre de commerce des États-Unis, s’est félicité de cette visite du chef du gouvernement. Il a déclaré que le fait qu'il s'agisse de la deuxième rencontre du genre à la Chambre cette année est la preuve de la bonne qualité des relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Secrétaire-Adjoint au Commerce, Don Graves qui avait effectué une visite en Côte d’Ivoire en juin 2022, a également pris part à cette rencontre.