Loh-Djiboua : Me Bertin Zehouri lance un message fort aux cadres et aux populations

"Cadre, mutualité et développement du Loh-Djiboua". Tel est le thème autour duquel s'est tenue la 5ème édition des assises des cadres de la région du Lôh Djiboua, le samedi 10 décembre 2022, à l'Espace Nehouan de Divo.

Assises des cadres du Loh-Djiboua : Maitre Bertin Zehouri invite les cadres à la solidarité dans l'action

Organisées par l'ODAP-CI ( Observatoire pour le Développement, l’Amitié et la Prospérité de Côte d’Ivoire) et son Président Maitre Paul-Arnaud Bertin Zehouri, ces assises qui se tenaient pour la première fois en région, ont connu un succès remarquable.

L'occasion était belle pour les filles et fils du Loh-Djiboua d’échanger sur le développement participatif et l'importance des cadres et mutuelles dans ce développement.

"La pauvreté sévit et nous savons que la pauvreté frappe d'abord les villages et les collectivités. Il n'y a que l'entraide, la mutualité, la solidarité et l'entente qui peuvent conduire à une région du Loh-Djiboua, plus prospère", a déclaré le Flambeau du Loh-Djiboua, Maitre Bertin ZEHOURI, initiateur de ladite rencontre.

Aussi, a t-il invité le peuple du Loh-Djiboua à prendre activement part à l'opération de révision de la liste électorale.

" Je vous inscrire à vous inscrire massivement sur les listes électorales. Le faire, n'est pas un acte politique mais un acte citoyen", a t-il lancé.

Le flambeau du Lôh Djiboua et l’ODAP-CI entendent toujours favoriser la fraternité, l’union, la discipline ainsi que le travail.

Notons que plusieurs activités de rassemblement, de réconciliation et de pacification, l’électrification de certains villages, des dons de lits d’hôpitaux de soins, des soutiens aux élèves et étudiants ont été menés dans la région.

C'est dans une ambiance fraternelle que la cérémonie a pris fin. Rendez-vous est pris pour la 6ème édition prévue en 2023.

Infos : Nicaise B.